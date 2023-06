2. Liga, Gruppe 2 Überraschungssieg für Bischofszell gegen Arbon Bischofszell hat am Samstag gegen Arbon die Überraschung geschafft: Die elftplatzierte Mannschaft siegt zuhause gegen das zweitklassierte Team, und das klar mit 4:0.

Benjamin Weber brachte Bischofszell 1:0 in Führung (6. Minute). Mit einem weiteren Tor sorgte Benjamin Weber in der 18. Minute für das 2:0 für Bischofszell. Levin Spring baute in der 40. Minute die Führung für Bischofszell weiter aus (3:0). Den tormässigen Schlusspunkt setzte Aldin Mujkanovic in der 71. Minute, als er für Bischofszell zum 4:0 traf.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Bei Arbon erhielten Doriano Telatin (18.) und Cédric Kriebel (57.) eine gelbe Karte. Keine einzige Karte erhielt Bischofszell.

Für so viele erzielte Tore wie in diesem Spiel ist Bischofszell eher nicht bekannt. Das Team hat einen Tore-Schnitt von 1.7 pro Spiel. Das bedeutet, dass Bischofszell die neuntbeste Offensive der Gruppe hat. Die Abwehr belegt Rang 2 mit durchschnittlich 1.5 zugelassenen Toren pro Spiel.

Bischofszell machte dank dem Sieg einen Sprung in der Tabelle um zwei Plätze und liegt neu mit 26 Punkten auf Rang 9. Bischofszell hat bisher siebenmal gewonnen, zehnmal verloren und fünfmal unentschieden gespielt.

Für Bischofszell ist kein weiteres Spiel mehr angesetzt in diesem Jahr.

Für Arbon hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 46 Punkten auf Rang 2. Für Arbon war es bereits die dritte Niederlage in Serie.

Für Arbon ist auch kein weiteres Spiel mehr angesetzt in diesem Jahr.

Telegramm: FC Bischofszell 1 - FC Arbon 05 1 4:0 (3:0) - Bruggfeld, Bischofszell – Tore: 6. Benjamin Weber 1:0. 18. Benjamin Weber 2:0. 40. Levin Spring 3:0. 71. Aldin Mujkanovic 4:0. – Bischo: Manuel Sutter, Flavio Schöb, Benjamin Weber, Nicolas Spiegel, Timo Brüschweiler, Samuel Weber, Thilo Knellwolf, Aldin Mujkanovic, Lars Musa, Dominik Neuhauser, Levin Spring. – Arbon: Samir Hodzic, Marvin Merz, Doriano Telatin, Alessandro Zingarelli Hidalgo, Cédric Kriebel, Kevin Bärlocher, Marco Ciullo, Fabian Hug, Arxhende Rulani, Miran Saliji, Semir Todorovac. – Verwarnungen: 18. Doriano Telatin, 57. Cédric Kriebel.

Alle Spiele dieser Woche in der 2. Liga, Gruppe 2:

Tabelle

