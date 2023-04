Frauen 2. Liga Überraschungssieg für Au-Berneck gegen Toggenburg Au-Berneck hat am Sonntag gegen Toggenburg die Überraschung geschafft: Die zehntplatzierte Mannschaft siegt auswärts gegen das zweitklassierte Team 0:1.

(chm)

Toggenburg ging zunächst in der 43. Minute in Führung, als Corinna Hasler zum 1:0 traf. In der 54. Minute gelang Au-Berneck jedoch durch Alexandra Mühlbauer der Ausgleich.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Bei Toggenburg erhielten Anuschka Salzmann (50.) und Maurine Gübeli (90.) eine gelbe Karte. Au-Berneck behielt eine reine Weste: Es gab keine einzige Karte gegen das Team.

Au-Berneck rückt mit den drei Punkten um einen Platz nach vorne. Das Team liegt mit 13 Punkten auf Rang 9. Au-Berneck hat bisher viermal gewonnen, achtmal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Au-Berneck trifft im nächsten Spiel zuhause auf FC Weinfelden-Berg 1 Grp. (Platz 11). Die Teams tragen ein Kellerduell aus. Das Spiel findet am 23. April statt (11.00 Uhr, Oberdorf, Berneck).

Für Toggenburg hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 27 Punkten auf Rang 2. Toggenburg hat bisher neunmal gewonnen und viermal verloren.

Im nächsten Spiel trifft Toggenburg auf fremdem Terrain auf einen auf dem Papier schlechteren Gegner, nämlich auf das zehntplatzierte FC Ems 1 Grp. Zu diesem Spiel kommt es am 23. April (17.00 Uhr, EMS).

Telegramm: FF Toggenburg 1 Grp. - FC Au-Berneck 05 1 1:3 (1:0) - Breite Bütschwil, Bütschwil – Tore: 43. Corinna Hasler 1:0. 54. Alexandra Mühlbauer 1:0. 63. Anina Eicher (Penalty) 1:0.70. Julia Dierauer 1:0. – Buetschwil: Michaela Clerc, Samira Heeb, Mara Hagmann, Anuschka Salzmann, Marina Oberholzer, Valerie Kern, Maurine Gübeli, Melanie Thalmann, Laura Keller, Corinna Hasler, Arta Mustafi. – Au-Berneck: Katharina Fröhle, Claudia Heeb, Ramona Beutler, Lara Pizzingrilli, Thi Xao La Le, Sina Dobson, Deborah Fanchini, Sonja Kutzer, Anina Eicher, Alexandra Mühlbauer, Julia Dierauer. – Verwarnungen: 50. Anuschka Salzmann, 90. Maurine Gübeli.

Alle Spiele dieser Woche in der Frauen 2. Liga:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Ostschweizer Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: Ostschweiz.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 16.04.2023 21:22 Uhr.