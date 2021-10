4. Liga, Gruppe 4 Überraschungssieg für Appenzell gegen Speicher – Timo Inauen entscheidet Spiel Überraschung bei Appenzell gegen Speicher: Der Tabellenzehnte (Appenz) hat am Samstag zuhause den Tabellendritten 3:2 besiegt. Für Appenzell war es zugleich der erste Saisonsieg im achten Spiel.

(chm)

Appenzell ging zweimal in Führung, Speicher holte zweimal auf. Mit dem dritten Führungstreffer sicherte sich dann aber Appenzell den 3:2-Sieg.

Doch von vorne: Das erste Tor der Partie erzielte Andreas Rusch für Appenzell. In der 2. Minute traf er zum 1:0. Rico Graf glich in der 14. Minute für Speicher aus. Es hiess 1:1. In der 32. Minute war es an Andreas Rusch, Appenzell 2:1 in Führung zu bringen.

Ein Penalty, erfolgreich verwandelt durch Kris Kunz, sorgte in der 41 für den Ausgleich für Speicher. Timo Inauen sorgte in der 54. Minute für die entscheidende Führung zu Gunsten von Appenzell. Es blieb der letzte Treffer der Partie.

Im Spiel gab es nur eine einzige Karte: Timo Inauen von Appenzell erhielt in der 72. Minute die gelbe Karte.

Der Sieg ändert nichts daran, dass Appenzell weiterhin am Tabellenende liegt. Mit fünf Punkten liegt das Team auf Rang 10. Der erste Sieg der Saison für Appenzell folgt nach fünf Niederlagen und zwei Unentschieden. Appenzell konnte zudem seinen ersten Heimsieg feiern.

Appenzell trifft im nächsten Spiel auf fremdem Terrain auf FC Teufen-Bühler 2 Grp. (Platz 8). Die Teams tragen ein Kellerduell aus. Diese Begegnung findet am 23. Oktober statt (17.00 Uhr, Landhaus, Teufen).

Nach der Niederlage büsst Speicher zwei Plätze in der Tabelle ein. Neu steht das Team mit zwölf Punkten auf Rang 5. Speicher hat bisher dreimal gewonnen, zweimal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel kriegt es Speicher daheim mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das erstklassierte Team FC Herisau 2. Das Spiel findet am 23. Oktober statt (18.00 Uhr, Buchen, Speicher).

Telegramm: FC Appenzell 2 - FC Speicher 1 3:2 (2:2) - Schaies, Appenzell – Tore: 2. Andreas Rusch 1:0. 14. Rico Graf 1:1. 32. Andreas Rusch 2:1. 41. Kris Kunz (Penalty) 2:2.54. Timo Inauen 3:2. – Appenz: Walter Heeb, Andreas Sonderer, Roger Dietschi, Adrian Haas, Dimitri Wyss, Roman Koller, Gian Carlo Tibolla, Pius Huber, Timo Inauen, Mohamed Omar Ali, Andreas Rusch. – Speicher: Elias Eccher, Albert Mohn, Ray Kunz, Patrick Würzer, Laurin Hofer, Mirco Schrag, Valentin Stillhard, Loris Kunz, Oliver Schläpfer, Rico Graf, Kris Kunz. – Verwarnungen: 72. Timo Inauen.

Alle Spiele des Tages in der 4. Liga, Gruppe 4: FC Urnäsch 1 - FC Rebstein 2b 1:2, FC Appenzell 2 - FC Speicher 1 3:2

Tabelle: 1. FC Herisau 2 7 Spiele/13 Punkte (12:9). 2. FC St. Otmar 1 7/13 (19:12), 3. FC Fortuna SG 1 7/12 (17:11), 4. FK Jedinstvo SG 1 7/12 (20:16), 5. FC Speicher 1 8/12 (22:17), 6. FC Rebstein 2b 8/11 (15:14), 7. FC Urnäsch 1 8/11 (20:21), 8. FC Teufen-Bühler 2 Grp. 7/6 (13:23), 9. FC Rotmonten SG 1 7/6 (16:18), 10. FC Appenzell 2 8/5 (15:28).

Mehr Details zum Spiel und zur 4. Liga, Gruppe 4 finden Sie auf der Website des OFV.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 17.10.2021 05:01 Uhr.