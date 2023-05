3. Liga, Gruppe 3 Überraschungssieg für Abtwil gegen Neukirch-Egnach – Entscheidung in der Schlussminute Überraschender Sieg für Abtwil: Das Team auf Tabellenrang 11 hat am Samstag die deutlich besser klassierte Mannschaft von Neukirch-Egnach (6. Rang) zuhause 3:2 geschlagen.

(chm)

Die Entscheidung im Spiel fiel erst in der Schlussphase, als Abtwil das 3:2 gelang. Verantwortlich für den Siegtreffer in der 96. Minute war Moritz Kupferschmid.

In der 10. Minute hatte Berkay Oeztürk zuvor den ersten Treffer der Partie zum 1:0 für sein Team erzielt. Mit seinem Tor in der 50. Minute brachte Iven Manser Abtwil mit zwei Treffern 2:0 in Führung. In der 85. Minute gelang Neukirch-Egnach (Andrin Moser) der Anschlusstreffer (1:2). Der Ausgleichstreffer fiel in Minute 87, als Lirim Mazreku für Neukirch-Egnach erfolgreich war.

Gelbe Karten gab es bei Neukirch-Egnach für Benjamin Wüst (27.), Aaron Aerne (40.) und Loris Schwitzer (42.). Eine Verwarnung gab es für Abtwil, nämlich für Moritz Kupferschmid (55.).

Keine Änderung in der Tabelle für Abtwil: Das Team liegt mit zwölf Punkten auf Rang 11. Abtwil hat bisher viermal gewonnen und 14mal verloren.

Mit dem fünftplatzierten FC Gossau 2 kriegt es Abtwil im nächsten Spiel in einem Auswärtsspiel mit einem besser klassierten Gegner zu tun. Die Partie findet am 21. Mai statt (13.00 Uhr, Buechenwald, Gossau).

Für Neukirch-Egnach hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 29 Punkten auf Rang 6. Neukirch-Egnach hat bisher achtmal gewonnen, fünfmal verloren und fünfmal unentschieden gespielt.

Neukirch-Egnach spielt zum nächsten Mal zuhause gegen FC Niederwil 1 (Platz 8). Die Partie findet am 20. Mai statt (17.00 Uhr, Rietzelg, Neukirch).

Telegramm: FC Abtwil-Engelburg 2 - FC Neukirch-Egnach 1 3:2 (1:0) - Spiserwies, Abtwil – Tore: 10. Berkay Oeztürk 1:0. 50. Iven Manser 2:0. 85. Andrin Moser 2:1. 87. Lirim Mazreku 2:2. 96. Moritz Kupferschmid 3:2. – Abtwil: Yannick Fey, Fabian Helbling, Manuel Eigenmann, Christian Ammann, David Styger, Moritz Kupferschmid, Felix Kunzmann, Livio Lamorte, Iven Manser, Berkay Oeztürk, Adrian Läser. – Neukirch-Egnach: Benjamin Wüst, Rico Ziegler, Pascal Allenspach, Francesco Held, Andrin Moser, Loris Schwitzer, Silvan Oswald, Aaron Aerne, Jan Schröder, Mirco Moser, Adriano Martino. – Verwarnungen: 27. Benjamin Wüst, 40. Aaron Aerne, 42. Loris Schwitzer, 55. Moritz Kupferschmid.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 14.05.2023 12:04 Uhr.