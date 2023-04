4. Liga, Gruppe 2 Trübbach bezwingt Haag Haag lag gegen Trübbach deutlich vorne, nämlich 3:0 (89. Minute) - und verlor dennoch. Trübbach feiert einen 0:3-Heimsieg.

(chm)

Das Skore eröffnete Ivan Junior Perius in der 32. Minute. Er traf für Haag zum 1:0. Per Penalty traf Eurico Rafael Pontes in der 37. Minute zur 1:0-Führung für Truebbach. Francis Reis sorgte in der 43. Spielminute für den Zwei-Tore-Vorsprung (2:0) für Haag. Dario Zimmermann sorgte in der 46. Spielminute für den Zwei-Tore-Vorsprung (2:0) für Truebbach. Truebbach baute die Führung in der 67. Minute (Fabio Neuhaus) weiter aus (2:0). Den Zwei-Tore-Vorsprung (2:0) für Truebbach stellte Sandro Miguel Fernandes Mendes in Minute 86 her. Gustavo Schommer schoss das 3:0 (89. Minute) für Haag und setzte damit den tormässigen Schlusspunkt der Partie.

Im Spiel gab es total neun Karten. Bei Haag sah Jamie Koller (63.) die rote Karte. Gelbe Karten sahen zudem Christoph Marquart (13.) und Jamie Koller (45.). Trübbach blieb ohne Karte.

Für so viele erzielte Tore wie in diesem Spiel ist Trübbach eher nicht bekannt. Das Team hat einen Tore-Schnitt von 1.2 pro Spiel. Das bedeutet, dass Trübbach die neuntbeste Offensive der Gruppe hat. Die Defensive belegt Rang 9 mit durchschnittlich 3.7 zugelassenen Toren pro Spiel.

Trübbach verharrt trotz dem Sieg am Ende der Tabelle. Sieben Punkte bedeuten Rang 10. Trübbach hat bisher zweimal gewonnen, neunmal verloren und einmal unentschieden gespielt. Trübbach siegte zudem erstmals auswärts.

Im nächsten Spiel kriegt es Trübbach auswärts mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das erstklassierte Team FC Gams 1. Diese Begegnung findet am 29. April statt (15.30 Uhr, Pilgerbrunnen, Gams).

Mit der Niederlage rückt Haag in der Tabelle einen Platz nach hinten. Das Team belegt mit 14 Punkten neu Platz 7. Haag hat bisher dreimal gewonnen, viermal verloren und fünfmal unentschieden gespielt.

Haag tritt im nächsten Spiel zuhause gegen das Spitzenteam von FC Sevelen 1 an, das derzeit auf Platz 2 liegt. Die Partie findet am 29. April statt (18.00 Uhr, MKM Arena FC Haag, Haag).

Telegramm: FC Trübbach 1 - FC Haag 1 4:3 (0:2) - Gufalons, Trübbach – Tore: 32. Ivan Junior Perius 0:1. 37. Eurico Rafael Pontes (Penalty) 0:1.43. Francis Reis 0:2. 46. Dario Zimmermann 0:2. 67. Fabio Neuhaus 0:2. 86. Sandro Miguel Fernandes Mendes 0:2. 89. Gustavo Schommer 0:3. – Trübbach: Bajram Murseli, Nderim Iseni, Fabian Brunner, Stefan Bischof, Blerim Sabani, Heinrich Gabathuler, Fabio Neuhaus, Eurico Rafael Pontes, Jetmir Hashani, Shuajb Murati, Dario Zimmermann. – Haag: Kevin Eggenberger, Ivan Junior Perius, Jannik Marquart, Nico Alder, Damian Heeb, Marc Hagmann, Christoph Marquart, Francis Reis, Christian Winter, Lukas Heeb, Robin Eugster. – Verwarnungen: 10. Shuajb Murati, 13. Christoph Marquart, 30. Blerim Sabani, 44. Fabian Brunner, 45. Jamie Koller, 77. Eurico Rafael Pontes, 83. Enea Kammerer – Ausschluss: 63. Jamie Koller, 88. Fatlum Jahiu.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 2:

Tabelle

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 24.04.2023 00:12 Uhr.