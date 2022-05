3. Liga, Gruppe 2 Triesenberg mit drei Punkten auswärts gegen Eschen/Mauren – Eigentor bringt Entscheidung Triesenberg behielt im Spiel gegen Eschen/Mauren am Sonntag auswärts das bessere Ende für sich und siegte 3:2.

Das erste Tor der Partie fiel für Triesenberg: Diego Mazzini brachte seine Mannschaft in der 29. Minute 1:0 in Führung. Mit seinem Tor in der 41. Minute brachte Jonas Sprenger Triesenberg mit zwei Treffern 2:0 in Führung. Dank dem Treffer von Lars Caduff (53.) reduzierte sich der Rückstand für Eschen/Mauren auf ein Tor (1:2).

Gleichstand war in der 67. Minute hergestellt: Nicolas Kaiser traf für Eschen/Mauren. Ein Eigentor von David Meier brachte in der 86. Minute die 3:2-Führung für Triesenberg.

Im Spiel gab es total sechs Karten. Fünf gelbe Karten zeigte der Schiedsrichter Spielern von Triesenberg. Eine einzige gelbe Karte gab es bei Eschen/Mauren, Luca Gabelmann (82.) kassierte sie.

In der Abwehr gehört Triesenberg zu den Besten: Das Team kassiert im Schnitt 1.6 Tore pro Partie (Rang 3).

Zahlreiche Gegentore sind für Eschen/Mauren ein relativ häufiges Phänomen. Die total 46 Gegentore in 17 Spielen bedeuten einen Schnitt von 2.7 Toren pro Match (Rang 10).

Die Tabellensituation bleibt für Triesenberg unverändert. Mit 24 Punkten liegt das Team auf Rang 8. Triesenberg hat bisher siebenmal gewonnen, siebenmal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Auf Triesenberg wartet im nächsten Spiel das siebtplatzierte Team FC Rebstein 1, also der Tabellennachbar. Diese Begegnung findet am 14. Mai statt (17.00 Uhr, Leitawies, Triesenberg).

Für Eschen/Mauren hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 18 Punkten auf Rang 9. Eschen/Mauren hat bisher fünfmal gewonnen, neunmal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Für Eschen/Mauren geht es auswärts gegen FC Diepoldsau-Schmitter 1 (Platz 6) weiter. Zu diesem Spiel kommt es am 15. Mai (14.00 Uhr, Rheinauen, Diepoldsau).

Telegramm: USV Eschen/Mauren 2 - FC Triesenberg 1 2:3 (0:2) - Sportpark Eschen, Eschen – Tore: 29. Diego Mazzini 0:1. 41. Jonas Sprenger 0:2. 53. Lars Caduff 1:2. 67. Nicolas Kaiser 2:2. 86. Eigentor (David Meier) 2:3. – Eschen/Mauren: Matteo Tinello, David Meier, Lukas Graber, Severin Weibel, Moritz Nipp, Noah Graber, Lars Caduff, Nicolas Kaiser, Zivan Mitrovic, Adin Hamzic, Emir Muratoski. – Triesenberg: Nikola Pupovac, Reto Tscherfinger, Nils Sprenger, Jonas Sprenger, Jonas Beck, Alessandro Crescenti, Fabian Hilbe, Cédric Chevalley, Pius Sprenger, Diego Mazzini, Hamza Sljivar. – Verwarnungen: 45. Fabian Hilbe, 61. Alessandro Crescenti, 79. Sebastian Beck, 82. Luca Gabelmann, 91. Pius Sprenger, 93. Cédric Chevalley.

