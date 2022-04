3. Liga, Gruppe 2 Triesenberg mit Auswärtserfolg bei Schaan Sieg für Triesenberg: Gegen Schaan gewinnt das Team am Samstag auswärts 4:2.

(chm)

Das erste Tor der Partie fiel für Triesenberg: Diego Mazzini brachte seine Mannschaft in der 34. Minute 1:0 in Führung. Zum Ausgleich für Schaan traf Fabio Quaderer in der 45. Minute. In der 75. Minute schoss Daniel Sobkova Schaan mittels Elfmeter in Führung (2:1).

Per Elfmeter glich Julian Beck das Spiel in der 82. Minute für Triesenberg wieder aus. Cédric Chevalley erzielte in der 85. Minute den Führungstreffer zum 3:2 für Triesenberg. Das letzte Tor der Partie fiel in der 89. Minute, als Julian Beck die Führung für Triesenberg auf 4:2 erhöhte.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Gelbe Karten gab es bei Schaan für Matthias Quaderer (42.) und Samuel Cernadas Gallardo (84.). Eine einzige gelbe Karte gab es bei Triesenberg, Borislav Pavicic (74.) kassierte sie.

In den bisherigen Spielen ist Triesenberg nicht aufgefallen mit einer besonders starken Offensive, beträgt der Tore-Schnitt doch 1.9. Das bedeutet, dass Triesenberg die sechstbeste Offensive der Gruppe hat. Die Abwehr belegt Rang 3 mit durchschnittlich 1.7 zugelassenen Toren pro Spiel.

Triesenberg rückt mit den drei Punkten um einen Platz nach vorne. Das Team liegt mit 21 Punkten auf Rang 7. Triesenberg hat bisher sechsmal gewonnen, sechsmal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel kriegt es Triesenberg zuhause mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das zweitklassierte Team FC Altstätten 1. Zu diesem Spiel kommt es am 29. April (20.00 Uhr, Leitawies, Triesenberg).

Für Schaan hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 24 Punkten auf Rang 4. Schaan hat bisher siebenmal gewonnen, fünfmal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Auf Schaan wartet im nächsten Spiel auf fremdem Terrain das fünftplatzierte Team FC Diepoldsau-Schmitter 1, also der Tabellennachbar. Zu diesem Spiel kommt es am 30. April (16.00 Uhr, Rheinauen, Diepoldsau).

Telegramm: FC Schaan 1 - FC Triesenberg 1 2:4 (1:1) - Rheinwiese, Schaan – Tore: 34. Diego Mazzini 0:1. 45. Fabio Quaderer 1:1. 75. Daniel Sobkova (Penalty) 2:1.82. Julian Beck (Penalty) 2:2.85. Cédric Chevalley 2:3. 89. Julian Beck 2:4. – Schaan: Jonas Strunk, Maik Pereira de Moura, Krenar Mazreku, Marco Oehri, Lucas Eberle, Matthias Quaderer, Daniel Sobkova, Fabio Quaderer, Alexandar Ubavic, Liam Kranz, Haris Odobasic. – Triesenberg: Diego Mazzini, Aladin Redzepi, Nils Sprenger, Jonas Sprenger, Sebastian Beck, Pascal Koller, Jonas Beck, Alessandro Crescenti, Lucas Viegas Soares Soares, Hamza Sljivar, Nikola Pupovac. – Verwarnungen: 42. Matthias Quaderer, 74. Borislav Pavicic, 84. Samuel Cernadas Gallardo.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 2:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Ostschweizer Fussballverbands.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 24.04.2022 03:43 Uhr.