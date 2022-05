3. Liga, Gruppe 2 Triesen sorgt bei Rebstein für Überraschung Überraschung bei Triesen gegen Rebstein: Der Tabellenelfte (Triesen) hat am Samstag zuhause den Tabellensechsten 4:2 besiegt.

(chm)

Das Skore eröffnete Batuhan Toplu in der 26. Minute. Er traf für Triesen zum 1:0. Der Ausgleichstreffer fiel in Minute 34, als Andrin Cabezas für Rebstein erfolgreich war. In der 53. Minute gelang Björn Ergens der Führungstreffer zum 2:1 für Rebstein.

Der Ausgleichstreffer fiel in Minute 75, als Julien Hasler für Triesen erfolgreich war. Julien Hasler war es auch, der in der 78. Minute die 3:2-Führung für Triesen herstellte. Das letzte Tor der Partie fiel in der 85. Minute, als Alessandro Büchel die Führung für Triesen auf 4:2 erhöhte.

Bei Rebstein sah Valentino Tomasic (67.) die rote Karte. Gelb erhielt Valentino Tomasic (39.). Bei Triesen erhielten Lucas Neusüss (45.), Tobias Schierscher (75.) und Batuhan Toplu (89.) eine gelbe Karte.

Der Sieg bedeutet für Triesen, dass das Team nicht mehr auf einem Abstiegsplatz liegt. 24 Punkte bedeuten Rang 9. Das ist ein Sprung um zwei Plätze. Neu am Tabellenende liegt FC Rheineck 1. Für Triesen ist es der zweite Sieg in Serie.

Triesen tritt im nächsten Spiel auswärts gegen das Spitzenteam von FC Staad 1 an, das derzeit auf Platz 3 liegt. Das Spiel findet am 6. Juni statt (16.00 Uhr, Bützel, Staad).

Für Rebstein hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 28 Punkten auf Rang 6. Rebstein hat bisher siebenmal gewonnen, sechsmal verloren und siebenmal unentschieden gespielt.

Auf Rebstein wartet im nächsten Spiel daheim das fünftplatzierte Team FC Schaan 1, also der Tabellennachbar. Das Spiel findet am 6. Juni statt (16.00 Uhr, Birkenau, Rebstein).

Telegramm: FC Triesen 1 - FC Rebstein 1 4:2 (1:1) - Blumenau, Triesen – Tore: 26. Batuhan Toplu 1:0. 34. Andrin Cabezas 1:1. 53. Björn Ergens 1:2. 75. Julien Hasler 2:2. 78. Julien Hasler 3:2. 85. Alessandro Büchel 4:2. – Triesen: Selcuk Bicer, Julien Hasler, Lucas Neusüss, Jonas Wolf, Batuhan Toplu, Dominik Wolf, Tobias Schierscher, Alexander Marxer, Alessandro Büchel, Hugo Gomes Ferreira, André Arpagaus. – Rebstein: Janis Fehr, Piratheesh Kamalanathan, Philip Baumgartner, Nico Dietrich, Marcel Dürr, Simon Schranz, Elion Sopi, Rico Köppel, Andrin Cabezas, Björn Ergens, Valentino Tomasic. – Verwarnungen: 39. Valentino Tomasic, 45. Lucas Neusüss, 75. Tobias Schierscher, 89. Batuhan Toplu – Ausschluss: 67. Valentino Tomasic.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 2:

Tabelle

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 29.05.2022 12:53 Uhr.