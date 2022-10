4. Liga, Gruppe 2 Triesen siegt nach drei Niederlagen Gegen Eschenbach gewinnt Triesen am Sonntag zum ersten Mal nach drei Niederlagen in Serie. Das Team gewann auswärts 3:0.

(chm)

Mike Nguyen schoss Triesen in der 30. Minute zur 1:0-Führung. Kenny Kindle erhöhte in der 69. Minute zur 2:0-Führung für Triesen. In der 92. Minute baute der gleiche Kenny Kindle die Führung für Triesen weiter aus.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Gelbe Karten gab es bei Eschenbach für Philipp Kuster (56.) und Jonas Bernhardsgrütter (84.). Die einzige gelbe Karte bei Triesen erhielt: Berzad Spahic (48.)

In der Abwehr gehört Triesen zu den Besten: Durchschnittlich muss die Defensive 2.3 Tore pro Partie hinnehmen (Rang 3).

Zahlreiche Gegentore sind für Eschenbach ein relativ häufiges Phänomen. Die total 19 Gegentore in sieben Spielen bedeuten einen Schnitt von 2.7 Toren pro Match (Rang 8).

Triesen machte dank dem Sieg einen Sprung in der Tabelle um zwei Plätze und liegt neu mit acht Punkten auf Rang 6. Triesen hat bisher zweimal gewonnen, dreimal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Triesen tritt im nächsten Spiel in einem Auswärtsspiel gegen das Spitzenteam von FC Sevelen 1 an, das derzeit auf Platz 2 liegt. Das Spiel findet am 22. Oktober statt (18.00 Uhr, Schild, Sevelen).

Mit der Niederlage rückt Eschenbach in der Tabelle einen Platz nach hinten. Das Team belegt mit sieben Punkten neu Platz 7. Für Eschenbach war es bereits die zweite Niederlage in Serie. Eschenbach verlor zudem erstmals zuhause.

Für Eschenbach geht es daheim gegen FC Ruggell 2 (Platz 4) weiter. Diese Begegnung findet am 22. Oktober statt (18.00 Uhr, Eschewies, Eschenbach).

Telegramm: FC Eschenbach 2b - FC Triesen 2 0:3 (0:1) - Eschewies, Eschenbach – Tore: 30. Mike Nguyen 0:1. 69. Kenny Kindle 0:2. 92. Kenny Kindle 0:3. – Eschenbach: Martin Elmer, Andrin Blöchlinger, Remo Arena, Philipp Kuster, Christian Gähler, Marcos Andre Mota Oliveira, John Leyel, Raphael Zimmermann, Shayne David Cassidy Müller, Marc Blöchlinger, Tobias Gähler. – Triesen: Sergio Ferreira Percina, Andri Schocher, Niklas Brötz, Berzad Spahic, Timo Banzer, Lorian Ajvazi, Lenard Elsensohn, Kenny Kindle, Angelo Cirignotta, Tritan Fejzaj, Mike Nguyen. – Verwarnungen: 48. Berzad Spahic, 56. Philipp Kuster, 84. Jonas Bernhardsgrütter.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 2:

Tabelle

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 10.10.2022 03:17 Uhr.

