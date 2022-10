4. Liga, Gruppe 2 Triesen siegt gegen Trübbach Sieg für Triesen: Gegen Trübbach gewinnt das Team am Samstag zuhause 3:0.

(chm)

Kenny Kindle eröffnete in der 35. Minute das Skore, als er für Triesen das 1:0 markierte. In der 36. Minute gelang Emir Keskin der Führungstreffer zum 0:1 für Truebbach. Triesen baute die Führung in der 83. Minute (Tritan Fejzaj) weiter aus (2:0). Angelo Cirignotta schoss das 3:0 (92. Minute) für Triesen und setzte damit den tormässigen Schlusspunkt der Partie.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Gelbe Karten gab es bei Triesen für Lorian Ajvazi (58.), Timo Banzer (61.) und Luan De Oliveira (87.). Keine einzige Karte erhielt Trübbach.

Die Abwehr von Trübbach kassiert nicht selten viele Gegentore. Die total 34 Gegentore in neun Spielen bedeuten einen Schnitt von 3.8 Toren pro Match (Rang 9).

Triesen rückt mit den drei Punkten um einen Platz nach vorne. Elf Punkte bedeuten Rang 6. Für Triesen ist es der zweite Sieg in Serie. Triesen konnte zudem seinen ersten Heimsieg feiern.

Triesen tritt im nächsten Spiel zuhause gegen das Spitzenteam von FC Gams 1 an, das derzeit auf Platz 1 liegt. Zu diesem Spiel kommt es am 1. April (16.00 Uhr, Blumenau, Triesen).

Trübbach verharrt nach der Niederlage auf dem 10. Und damit letzten Platz. Trübbach hat bisher noch nie gewonnen. Einmal spielte das Team unentschieden. Acht Spiele gingen verloren.

Trübbach trifft im nächsten Spiel in einem Heimspiel auf FC Thusis/Cazis 2a Grp. (Platz 8). Die Teams tragen ein Kellerduell aus. Diese Begegnung findet am 2. April statt (14.00 Uhr, Gufalons, Trübbach).

Telegramm: FC Triesen 2 - FC Trübbach 1 3:1 (1:0) - Blumenau, Triesen – Tore: 35. Kenny Kindle 1:0. 36. Emir Keskin 1:0. 83. Tritan Fejzaj 2:0. 92. Angelo Cirignotta 3:0. – Triesen: Sergio Ferreira Percina, Timo Banzer, Fabio Bicker, Marco Lampert, Adis Zecirovic, Lorian Ajvazi, Lenard Elsensohn, Hamid Reza Afzali, William Zippo, Kenny Kindle, Tritan Fejzaj. – Trübbach: Ives Ziegler, Nicolas Fontaine, Manuel Benz, Fabio Neuhaus, Fabian Freuler, Heinrich Gabathuler, Ricardo Brancaleone, Eyyüb Örgen, Enea Kammerer, Emir Keskin, Simon Gadola. – Verwarnungen: 58. Lorian Ajvazi, 61. Timo Banzer, 87. Luan De Oliveira.

