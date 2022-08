4. Liga, Gruppe 2 Triesen mit Auswärtssieg bei Grabs – Siegtreffer durch Kenny Kindle Sieg für Triesen: Gegen Grabs gewinnt das Team am Samstag auswärts 2:1.

Triesen geriet zunächst in Rückstand, als Manuel Eggenberger in der 1. Minute die zwischenzeitliche Führung für Grabs gelang. In der 10. Minute glich Triesen jedoch aus und ging in der 75. Minute in Führung. Torschütze war beide Male Kenny Kindle.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Bei Grabs erhielten Benjamin Rüesch (63.) und Robin Vetsch (78.) eine gelbe Karte. Eine einzige gelbe Karte gab es bei Triesen, Fabio Bicker (63.) kassierte sie.

Triesen reiht sich nach dem Spiel auf Rang 2 ein. Triesen spielt zum nächsten Mal daheim gegen FC Haag 1 (Platz 6). Diese Begegnung findet am 3. September statt (17.00 Uhr, Blumenau, Triesen).

Grabs reiht sich nach dem Spiel auf Rang 9 ein. Grabs spielt zum nächsten Mal in einem Auswärtsspiel gegen FC Bad Ragaz 2 (Platz 4). Diese Begegnung findet am 3. September statt (17.30 Uhr, Ri).

Telegramm: FC Grabs 1 - FC Triesen 2 1:2 (1:1) - Mühlbach, Grabs – Tore: 1. Manuel Eggenberger 1:0. 10. Kenny Kindle 1:1. 75. Kenny Kindle 1:2. – Grabs: Joël Kühne, Raphael Pirker, Robin Vetsch, Qendrim Smajli, Adrian Eggenberger, Manuel Eggenberger, Philipp Hermann, Patrick Kuhn, Marco Bleiker, Florian Ponik, Fabio Vetsch. – Triesen: Sergio Ferreira Percina, Alex Botrugno, Laurat Bajrami, Fabio Bicker, Adis Zecirovic, Hamid Reza Afzali, Niklas Brötz, Tritan Fejzaj, Angelo Cirignotta, Kenny Kindle, Maxim Montanari. – Verwarnungen: 63. Fabio Bicker, 63. Benjamin Rüesch, 78. Robin Vetsch.

