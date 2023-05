Frauen 2. Liga Triesen gewinnt deutlich gegen Rapperswil-Jona Triesen behielt im Spiel gegen Rapperswil-Jona am Sonntag zuhause das bessere Ende für sich und siegte 3:0.

(chm)

Das Tor von Naomi Kindle in der 32. Minute bedeutete die 1:0-Führung für Triesen. Naomi Kindle war es auch, die in der 47. Minute Triesen weiter in Führung brachte. Ihr zweiter Treffer in Folge bedeutete das 2:0. Jasmin Ackermann schoss das 3:0 (49. Minute) für Triesen und setzte damit den tormässigen Schlusspunkt der Partie.

Im Spiel gab es nur eine einzige Karte: Viola Sinnesberger von Triesen erhielt in der 80. Minute die gelbe Karte.

Triesen machte dank dem Sieg einen Sprung in der Tabelle um zwei Plätze und liegt neu mit 26 Punkten auf Rang 3. Triesen hat bisher siebenmal gewonnen, fünfmal verloren und fünfmal unentschieden gespielt.

Triesen tritt im nächsten Spiel auswärts gegen das Spitzenteam von FF Toggenburg 1 Grp. An, das derzeit auf Platz 2 liegt. Zu diesem Spiel kommt es am 29. Mai (11.00 Uhr, Breite Bütschwil, Bütschwil).

Nach der Niederlage büsst Rapperswil-Jona drei Plätze in der Tabelle ein. Neu steht das Team mit 23 Punkten auf Rang 6. Rapperswil-Jona hat bisher sechsmal gewonnen, fünfmal verloren und fünfmal unentschieden gespielt.

Rapperswil-Jona tritt im nächsten Spiel zuhause gegen das Spitzenteam von FF Toggenburg 1 Grp. An, das derzeit auf Platz 2 liegt. Die Partie findet am 21. Mai statt (11.00 Uhr, Grünfeld, Jona).

Telegramm: FC Triesen 1 Grp. - FC Rapperswil-Jona 2 3:0 (2:0) - Blumenau, Triesen – Tore: 32. Naomi Kindle 1:0. 47. Naomi Kindle 2:0. 49. Jasmin Ackermann 3:0. – Triesen: Ana Maria Lopez Correa, Sina Kollmann, Annika Vils, Ladina Good, Elena Lohner, Lena Ott, Jasmin Ackermann, Eva Fasel, Tanja Sprecher, Jana Tipura, Naomi Kindle. – Rapperswil-Jona: Kyra Blust, Sari Bürer, Luana Ammann, Alessia Christen, Lia Pagotto, Damiana Antonazzo, Patrizia Altorfer, Viola Kohler, Laura Marchionna, Anna Sofia Züger, Monica Meijer. – Verwarnungen: 80. Viola Sinnesberger.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 15.05.2023 02:30 Uhr.