4. Liga, Gruppe 2 Triesen gewinnt deutlich gegen Eschenbach Sieg für Triesen: Gegen Eschenbach gewinnt das Team am Sonntag zuhause 4:0.

(chm)

Tritan Fejzaj brachte Triesen 1:0 in Führung (6. Minute). Mit seinem Tor in der 28. Minute brachte Luan De Oliveira Triesen mit zwei Treffern 2:0 in Führung. Mike Nguyen baute in der 79. Minute die Führung für Triesen weiter aus (3:0). In der 91. Minute baute der gleiche Mike Nguyen die Führung für Triesen weiter aus.

Gelbe Karten gab es bei Triesen für Sascha Fuchs (58.) und Mike Nguyen (92.). Bei Eschenbach erhielten Andrin Blöchlinger (65.) und Christian Sennhauser (92.) eine gelbe Karte.

In den bisherigen Spielen ist Triesen nicht aufgefallen mit einer besonders starken Offensive, beträgt der Tore-Schnitt doch 1.8. Das bedeutet, dass Triesen die siebtbeste Offensive der Gruppe hat. Die Abwehr belegt Rang 7 mit durchschnittlich 2.9 zugelassenen Toren pro Spiel.

Die Abwehr von Eschenbach kassiert nicht selten viele Gegentore. Im Schnitt lässt das Team 3.2 Tore pro Spiel zu. Das ist die Bilanz nach 13 Spielen, in denen die Defensive 42 Tore hinnehmen musste (Rang 8).

Triesen rückt mit den drei Punkten um einen Platz nach vorne. Das Team liegt mit 17 Punkten auf Rang 5. Triesen hat bisher fünfmal gewonnen, sechsmal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Triesen spielt zum nächsten Mal auf fremdem Terrain gegen FC Trübbach 1 (Platz 10). Zu diesem Spiel kommt es am 7. Mai (16.00 Uhr, Gufalons, Trübbach).

Für Eschenbach hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit zehn Punkten auf Rang 8. Eschenbach hat bisher dreimal gewonnen, neunmal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Für Eschenbach geht es zuhause gegen FC Bad Ragaz 2 (Platz 6) weiter. Die Partie findet am Freitag (5. Mai) statt (20.30 Uhr, Eschewies, Eschenbach).

Telegramm: FC Triesen 2 - FC Eschenbach 2b 4:0 (2:0) - Blumenau, Triesen – Tore: 6. Tritan Fejzaj 1:0. 28. Luan De Oliveira 2:0. 79. Mike Nguyen 3:0. 91. Mike Nguyen 4:0. – Triesen: Sergio Ferreira Percina, William Zippo, Fabio Bicker, Marco Lampert, Timo Banzer, Lenard Elsensohn, Hamid Reza Afzali, Lorian Ajvazi, Tritan Fejzaj, Luan De Oliveira, Gabriele Preite. – Eschenbach: Martin Elmer, Andrin Blöchlinger, Nick Schibli, Timo Kuster, Pascal Brunner, Lars Hinder, Raphael Zimmermann, Ennio Hofstetter, Roman Elmer, Marko Marinkovic, Noël Kuster. – Verwarnungen: 58. Sascha Fuchs, 65. Andrin Blöchlinger, 92. Christian Sennhauser, 92. Mike Nguyen.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 2:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Ostschweizer Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: Ostschweiz.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 01.05.2023 00:58 Uhr.