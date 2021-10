4. Liga, Gruppe 7

MÜLLBERG Herbstputz der Thur: Abfall für zwei volle Mulden werden in wenigen Stunden zusammengelesen

In der Thur hat es immer weniger Fische. Aber auch immer weniger Abfall. Trotzdem ist ein Herbstputz nötig. Am Samstag wurde der Fischereiverein Thur zur Putzequipe und holte so manches aus dem Wasser. Ein Augenschein.