2. Liga, Gruppe 2 Tore? Fehlanzeige - Bischofszell und Tägerwilen trennen sich 0:0 Keinem Team ist im Spiel zwischen Bischofszell und Tägerwilen ein Tor gelungen. Das Remis bedeutet je einen Punkt pro Team.

Gelbe Karten gab es bei Bischofszell für Liridon Ajrizi (37.), Thilo Knellwolf (81.) und Samuel Weber (84.). Tägerwilen behielt eine reine Weste: Es gab keine einzige Karte gegen das Team.

In der Abwehr gehört Bischofszell zu den Besten: Der Gegentoreschnitt pro Spiel für das Team liegt bei 1.4 (Rang 2).

Keine Änderung in der Tabelle für Bischofszell: Mit 23 Punkten liegt das Team auf Rang 5. Bischofszell hat bisher sechsmal gewonnen, sechsmal verloren und fünfmal unentschieden gespielt.

Auf Bischofszell wartet im nächsten Spiel das sechstplatzierte Team AS Calcio Kreuzlingen 1, also der Tabellennachbar. Diese Begegnung findet am 13. Mai statt (16.00 Uhr, Döbeli, Kreuzlingen).

Tägerwilen ging als Tabellenführer in das Spiel. Diese Position hat das Team mit dem Unentschieden verloren. Mit 39 Punkten liegt das Team auf Rang 2. Tägerwilen hat bisher zwölfmal gewonnen, zweimal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Als nächstes trifft Tägerwilen daheim mit FC Tobel-Affeltrangen 1946 1 (Platz 11) auf ein schlechterklassiertes Team. Zu diesem Spiel kommt es am 14. Mai (11.00 Uhr, Tägermoos, Tägerwilen).

Telegramm: FC Bischofszell 1 - FC Tägerwilen 1 0:0 (0:0) - Bruggfeld, Bischofszell – keine Tore – Bischo: Levin Spring, Liridon Ajrizi, Benjamin Weber, Nicolas Spiegel, Flavio Schöb, Lukas Vallone, Samuel Weber, Thilo Knellwolf, Dominik Neuhauser, Aldin Mujkanovic, Lars Musa. – Tägerwilen: Luka Djordjevic, Nils Schöller, Dragan Ovuka, Raul Perez Muinos, Pascal Geisselhardt, Luca Crupi, Alessio Ciraci, Andrejs Hermann, Diego Provenzano Rocco, Demian Titaro, Manuel Keller. – Verwarnungen: 37. Liridon Ajrizi, 54. Andrejs Hermann, 81. Thilo Knellwolf, 84. Samuel Weber, 90. Manuel Keller.

Alle Spiele dieser Woche in der 2. Liga, Gruppe 2:

Tabelle

