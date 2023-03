3. Liga, Gruppe 2 Tor von Wilhelm Durot sichert Diepoldsau-Schmitter das Unentschieden gegen Glarus Das Resultat im Spiel zwischen Diepoldsau-Schmitter und Glarus lautet 2:2.

(chm)

Das erste Tor der Partie fiel für Glarus: Enrique Lorente brachte seine Mannschaft in der 40. Minute 1:0 in Führung. Der gleiche Enrique Lorente war in der 63. Minute auch für das 2:0 für Glarus verantwortlich. Durch einen Doppelschlag rettete sich Diepoldsau-Schmitter noch einen Punkt. Ogün Hot erzielte in Minute 89 das 1:2. Nur sechs Minuten später sorgte Wilhelm Durot für den Ausgleich.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Eine einzige gelbe Karte gab es bei Diepoldsau-Schmitter, Cyril Dietsche (55.) kassierte sie. Die einzige gelbe Karte bei Glarus erhielt: Sehar Etemi (82.)

In der Abwehr gehört Diepoldsau-Schmitter zu den Besten: Die total 14 Gegentore in zwölf Spielen bedeuten einen Schnitt von 1.2 Toren pro Match (Rang 2).

Die Tabellensituation hat sich für Diepoldsau-Schmitter nicht verändert. Mit 21 Punkten liegt das Team auf Rang 4. Diepoldsau-Schmitter hat bisher sechsmal gewonnen, dreimal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Diepoldsau-Schmitter spielt zum nächsten Mal in einem Heimspiel gegen FC Schmerikon 1 (Platz 6). Das Spiel findet am 1. April statt (16.00 Uhr, Rheinauen, Diepoldsau).

Für Glarus hat sich die Tabellensituation mit dem Unentschieden nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 13 Punkten auf Rang 9. Glarus hat bisher viermal gewonnen, siebenmal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel kriegt es Glarus in einem Heimspiel mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das erstklassierte Team FC Buchs 1a. Die Partie findet am 1. April statt (17.00 Uhr, Buchholz, Glarus).

Telegramm: FC Diepoldsau-Schmitter 1 - FC Glarus 1 2:2 (0:1) - Rheinauen, Diepoldsau-Schmitter – Tore: 40. Enrique Lorente 0:1. 63. Enrique Lorente 0:2. 89. Ogün Hot 1:2. 95. Wilhelm Durot 2:2. – Diepoldsau: Michael Mäder, Bence Szin, Ivan Ivic, Fabian Besserer, Kimi Metzler, Wilhelm Durot, Aldo Giani, Marc Gröber, Esmir Shajnoski, Cyril Dietsche, Ogün Hot. – Glarus: Rinor Kurtishaj, David Dovicak, Tseega Stähli, Thomas Heinzer, Senol Kartal, Caner Koyun, Cihan Sevic, Andrea Contardi, Enrique Lorente, Nico Künzler, Lorijan Asani. – Verwarnungen: 55. Cyril Dietsche, 82. Sehar Etemi.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 2:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Ostschweizer Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: Ostschweiz.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 27.03.2023 00:32 Uhr.