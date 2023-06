3. Liga, Gruppe 2 Tor von Valon Aliji sichert Flums das Unentschieden gegen Bad Ragaz Im Spiel zwischen Flums und Bad Ragaz hat es zwar viele Tore gegeben, aber keinen Sieger. Die Teams trennten sich 5:5.

Giuliano Chiavaro eröffnete in der 10. Minute das Skore, als er für Bad Ragaz das 1:0 markierte. Bad Ragaz baute die Führung in der 12. Minute (Alessandro Hossmann) weiter aus (2:0). Giuliano Chiavaro baute in der 20. Minute die Führung für Bad Ragaz weiter aus (3:0).

Ignacio Novoa Rodriguez verkürzte in der 24. Minute den Rückstand von Flums auf 1:3. Der Anschlusstreffer für Flums zum 2:3 kam in der 30. Minute. Verantwortlich dafür war Adrian Santa. In der 44. Minute baute Sascha Bless den Vorsprung für Bad Ragaz auf zwei Tore aus (4:2).

Nach einem Eigentor von Andreas Nadig hiess es in der 50. Minute 5:2 für Bad Ragaz. Ignacio Novoa Rodriguez verkürzte in der 68. Minute den Rückstand von Flums auf 3:5. Robin Novoa sorgte in der 79. Minute für Flums für den Anschlusstreffer zum 4:5. Zum Ausgleich für Flums traf Valon Aliji in der 83. Minute.

Bei Flums erhielten Fejzula Aliji (35.), Pascal Kurath (62.) und Nico Wickli (89.) eine gelbe Karte. Gelbe Karten gab es bei Bad Ragaz für Sascha Bless (37.) und Corvin Kühne (82.).

Die Tabellensituation hat sich für Flums nicht verändert. Mit 22 Punkten liegt das Team auf Rang 9. Flums hat bisher sechsmal gewonnen, zehnmal verloren und viermal unentschieden gespielt.

Für Flums ist kein weiteres Spiel mehr angesetzt in diesem Jahr.

Für Bad Ragaz hat sich die Tabellensituation mit dem Unentschieden nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 41 Punkten auf Rang 2. Bad Ragaz hat bisher 13mal gewonnen, fünfmal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Für Bad Ragaz ist auch kein weiteres Spiel mehr angesetzt in diesem Jahr.

Telegramm: FC Flums 1 - FC Bad Ragaz 1 5:5 (2:4) - Banau, Flums – Tore: 10. Giuliano Chiavaro 0:1. 12. Alessandro Hossmann 0:2. 20. Giuliano Chiavaro 0:3. 24. Ignacio Novoa Rodriguez 1:3. 30. Adrian Santa 2:3. 44. Sascha Bless 2:4. 50. Eigentor (Andreas Nadig) 2:5.68. Ignacio Novoa Rodriguez 3:5. 79. Robin Novoa 4:5. 83. Valon Aliji 5:5. – Flums: Fejzula Aliji, Curdin Schaffhauser, Andreas Nadig, Dardan Bibaj, Pascal Kurath, Valentino Zollino, Adrian Santa, Valon Aliji, Janik Walser, Ignacio Novoa Rodriguez, Robin Novoa. – Bad Ragaz: Flurin Ambühl, Alessandro Hossmann, Andrea Mühlebach, Anian Roffler, Noah Berry, Nick In t Zand, Marco Mühlebach, Yuri Gomes do Nascimento, Giuliano Chiavaro, Sascha Bless, Orlando Caluori. – Verwarnungen: 35. Fejzula Aliji, 37. Sascha Bless, 62. Pascal Kurath, 82. Corvin Kühne, 89. Nico Wickli.

