2. Liga, Gruppe 1 Tor von Sven Lehmann sichert Winkeln das Unentschieden gegen Altstätten Je ein Punkt für Altstätten und Winkeln: Die Teams trennen sich 1:1

(chm)

Die Tore fielen erst in der zweiten Halbzeit. Adis Hujdur traf in der 61. Minute zum 1:0. Der Ausgleich fiel in den letzten Spielminuten. Sven Lehmann traf in der 88. Minute für Altstätten zum Ausgleich.

Bei Altstätten erhielten Loris Liiro Peluso (40.), Manuel Stüdli (66.) und Sahin Irisme (75.) eine gelbe Karte. Bei Winkeln erhielten Marc Hörler (75.) und Patrik Broger (85.) eine gelbe Karte.

In der Abwehr gehört Altstätten zu den Besten: Das Team kassiert im Schnitt 1.2 Tore pro Partie (Rang 1).

Die Tabellensituation hat sich für Altstätten nicht verändert. Mit 18 Punkten liegt das Team auf Rang 4. Altstätten hat bisher fünfmal gewonnen, zweimal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel kriegt es Altstätten auswärts mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das zweitklassierte Team FC Abtwil-Engelburg 1. Die Partie findet am 5. November statt (17.00 Uhr, Spiserwies, Abtwil).

Für Winkeln hat sich die Tabellensituation mit dem Unentschieden nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 16 Punkten auf Rang 5. Winkeln hat bisher fünfmal gewonnen, viermal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Als nächstes trifft Winkeln zuhause mit FC Herisau 1 (Platz 11) auf ein schlechterklassiertes Team. Diese Begegnung findet am 5. November statt (14.00 Uhr, Gründenmoos, St. Gallen).

Telegramm: FC Altstätten 1 - FC Winkeln SG 1 1:1 (0:0) - GESA, Altstätten – Tore: 61. Adis Hujdur 1:0. 88. Sven Lehmann 1:1. – Altstätten: Mirel Eugster, Noah Zünd, Damian Moser, Simon Eugster, Carlo Göldi, Loris Liiro Peluso, Amar Uzunovic, Patrick Babic, Tobia Walt, Adis Hujdur, Sahin Irisme. – Winkeln: Jordan Höhener, Niclas Haas, Marc Hörler, Alfa Manuel Djana Casado, Lars Hörler, Fabian Steinemann, Ueli Rohner, Mika Binzen, Colin Twumasi, Sven Lehmann, Noah Eberle. – Verwarnungen: 40. Loris Liiro Peluso, 66. Manuel Stüdli, 75. Sahin Irisme, 75. Marc Hörler, 85. Patrik Broger.

Alle Spiele dieser Woche in der 2. Liga, Gruppe 1:

Tabelle

Datenstand: 31.10.2022 00:36 Uhr.

