2. Liga, Gruppe 1 Tor von Sascha Djokic sichert Vaduz das Unentschieden gegen Au-Berneck 05 Im Spiel zwischen Au-Berneck 05 und Vaduz hat es zwar viele Tore gegeben, aber keinen Sieger. Die Teams trennten sich 3:3.

Beide Teams gingen im Spiel einmal in Führung. Den Ausgleich zum 3:3 schaffte Vaduz in der 84. Minute.

Au-Berneck 05 war zwischenzeitlich mit 3:1 (70. Minute) in Führung, konnte den Vorsprung aber nicht über die Runden bringen.

In der 60. Minute erzielte Endrit Bekjiri für Au-Berneck 05 die 2:1-Führung. Den Zwei-Tore-Vorsprung (3:1) für Au-Berneck 05 stellte Nico Varano in Minute 70 her. Sascha Djokic sorgte in der 80. Minute für Vaduz für den Anschlusstreffer zum 2:3. Der Ausgleich für Vaduz zum 3:3 fiel in der 84. Minute - nur vier Minuten nach dem 2:3. Für ihn war es der zweite Treffer der Partie.

Auch Vaduz war im Spiel zeitweise vorne gelegen, nämlich 1:0 (13. Minute).

Bei Au-Berneck 05 sah Daniele Varano (62.) die rote Karte. Gelbe Karten sahen zudem Daniele Varano (42.), Endrit Bekjiri (73.) und Mario Zivic (92.). Eine Verwarnung gab es für Vaduz, nämlich für Jascha Müller (21.).

Keine Änderung in der Tabelle für Au-Berneck 05: Das Team liegt mit 25 Punkten auf Rang 7. Au-Berneck 05 hat bisher siebenmal gewonnen, siebenmal verloren und viermal unentschieden gespielt.

Für Au-Berneck 05 geht es daheim gegen FC Herisau 1 (Platz 10) weiter. Zu diesem Spiel kommt es am 20. Mai (17.00 Uhr, Degern, Au).

Für Vaduz hat sich die Tabellensituation mit dem Unentschieden nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 34 Punkten auf Rang 2. Vaduz hat bisher zehnmal gewonnen, viermal verloren und viermal unentschieden gespielt.

Vaduz spielt zum nächsten Mal zuhause gegen FC Ems 1 (Platz 6). Diese Begegnung findet am 21. Mai statt (14.00 Uhr, Stadion Rheinpark, Vaduz).

Telegramm: FC Au-Berneck 05 1 - FC Vaduz 2 3:3 (1:1) - Degern, Au – Tore: 13. Simeon Weber 0:1. 44. Daniele Varano 1:1. 60. Endrit Bekjiri 2:1. 70. Nico Varano 3:1. 80. Sascha Djokic 3:2. 84. Sascha Djokic 3:3. – Au-Berneck 05: Joel Eugster, Carlo Lamorte, Sead Vezaj, Mihai Giovanny Popescu, Endrit Bekjiri, Daniele Varano, Tobias Dierauer, Mario Zivic, Ardit Vezaj, Raoul Marino, Flamur Bojaxhi. – Vaduz: Gabriel Foser, Nebojsa Spasojevic, Severin Schlegel, Jascha Müller, Justin Seifert, Eduard Staub, Andrin Netzer, Amel Limani, Noah Kling, Simeon Weber, Ardit Destani. – Verwarnungen: 21. Jascha Müller, 42. Daniele Varano, 73. Endrit Bekjiri, 92. Mario Zivic – Ausschluss: 62. Daniele Varano.

Alle Spiele dieser Woche in der 2. Liga, Gruppe 1:

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 14.05.2023 19:08 Uhr.