3. Liga, Gruppe 3 Tor von Remo Krucker sichert Zuzwil das Unentschieden gegen Appenzell 2:2 lautet das Resultat zwischen Zuzwil und Appenzell. Die Teams teilen sich die Punkte.

Zweimal legte Appenzell vor, zweimal glich Zuzwil aus. So teilten sich die Teams die Punkte.

Das erste Tor der Partie erzielte Simon Baumann für Appenzell. In der 47. Minute traf er zum 1:0. Zum Ausgleich für Zuzwil traf Patrick Gähwiler in der 66. Minute. Lars Manser schoss Appenzell in der 75. Minute zur 2:1-Führung. Für den späten Ausgleich für Zuzwil sorgte Remo Krucker, der in der 92. Minute das Tor zum 2:2 erzielte.

Bei Zuzwil gab es vier gelbe Karten. Die einzige gelbe Karte bei Appenzell erhielt: Kevin Streule (72.)

In der Abwehr gehört Zuzwil zu den Besten: Der Gegentoreschnitt pro Spiel für das Team liegt bei 1.3 (Rang 2).

Die Tabellensituation hat sich für Zuzwil nicht verändert. Das Team liegt mit 21 Punkten auf Rang 3. Zuzwil hat bisher fünfmal gewonnen, einmal verloren und sechsmal unentschieden gespielt.

Für Zuzwil geht es auf fremdem Terrain gegen FC Bütschwil 1 (Platz 5) weiter. Zu diesem Spiel kommt es am 2. April (18.00 Uhr, Breite Bütschwil, Bütschwil).

Das Unentschieden bringt Appenzell in der Tabelle einen Platz nach vorne. Das Team liegt neu mit 13 Punkten auf Rang 8. Appenzell hat bisher dreimal gewonnen, fünfmal verloren und viermal unentschieden gespielt.

Für Appenzell geht es zuhause gegen FC Neckertal-Degersheim 1 (Platz 6) weiter. Diese Begegnung findet am 2. April statt (17.00 Uhr, Wühre, Appenzell).

Telegramm: FC Zuzwil 1 - FC Appenzell 1 2:2 (0:0) - Gemeindesportplatz Zuzwil, Zuzwil – Tore: 47. Simon Baumann 0:1. 66. Patrick Gähwiler 1:1. 75. Lars Manser 1:2. 92. Remo Krucker 2:2. – Zuzwil: Michael Gähwiler, Daniele Di Gaetano, Tim Benz, Mark Prenrecaj, Dominik Egli, Silvan Moser, Raphael Oswald, Raul Weibel, Labinot Emini, Patrick Gähwiler, Jonah Näf. – Appenz: Michael Räss, Mario Breitenmoser, Andrej Hörler, Leon Keller, Lars Schneider, Michael Büchler, Fabian Koller, Simon Baumann, Jonas Signer, Lars Manser, Josef Peterer. – Verwarnungen: 55. Daniele Di Gaetano, 62. Mark Prenrecaj, 72. Kevin Streule, 74. Patrick Gähwiler, 75. Michael Gähwiler.

