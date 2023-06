4. Liga, Gruppe 5 Tor von Nikola Cvitkovac sichert Jedinstvo SG das Unentschieden gegen St. Otmar Je ein Punkt für Jedinstvo SG und St. Otmar: Die Teams trennen sich 1:1

Die Tore fielen erst in der zweiten Halbzeit. Tiago Miguel Ramalho Piairo traf in der 58. Minute zum 0:1. Der Ausgleich fiel in den letzten Spielminuten. Nikola Cvitkovac traf in der 88. Minute für St. Otmar zum Ausgleich.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Eine Verwarnung gab es für Jedinstvo SG, nämlich für Francisco Barreira Ribeiro (55.). Eine einzige gelbe Karte gab es bei St. Otmar, Ilir Ukaj (84.) kassierte sie.

Keine Änderung in der Tabelle für Jedinstvo SG: Mit 19 Punkten liegt das Team auf Rang 9. Jedinstvo SG hat bisher sechsmal gewonnen, zehnmal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Jedinstvo SG spielt zum nächsten Mal zuhause gegen FC Appenzell 2 (Platz 5). Die Partie findet am 18. Juni statt (14.00 Uhr, Kreuzbleiche, St. Gallen).

Das Unentschieden bringt St. Otmar in der Tabelle einen Platz nach vorne. Das Team liegt neu mit 20 Punkten auf Rang 7. St. Otmar hat bisher sechsmal gewonnen, zehnmal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Für St. Otmar ist kein weiteres Spiel mehr angesetzt in diesem Jahr.

Telegramm: FK Jedinstvo SG 1 - FC St. Otmar 1a 1:1 (0:0) - Kreuzbleiche, St. Gallen – Tore: 58. Tiago Miguel Ramalho Piairo 0:1. 88. Nikola Cvitkovac 1:1. – Jedinstvo SG: Aleksandar Trailovic, Marko Milic, Mihailo Laketic, Predrag Gasic, Valentino Mladenovic, Abdelwahad Zangane, Francisco Barreira Ribeiro, Spase Kocev, Nikola Cvitkovac, Fabio Stojanovic, Dragan Drobnjak. – St.Otmar: Oliver Hächler, Nicolas Faust, Christos Rizos, Alexander Vom Dorp, Stefano Morciano, Tiago Miguel Ramalho Piairo, Remo Künzler, Luka Trifkovic, Lucas Calado Fernandes, Vincenzo Luciano, Joaquim Jorge Marques Carvalho. – Verwarnungen: 55. Francisco Barreira Ribeiro, 84. Ilir Ukaj.

