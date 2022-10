4. Liga, Gruppe 4 Tor von Mattias Winteler sichert Neukirch-Egnach das Unentschieden gegen Rotmonten Im Spiel zwischen Neukirch-Egnach und Rotmonten hat es zwar viele Tore gegeben, aber keinen Sieger. Die Teams trennten sich 3:3.

Bis zur 15. Minute ging Rotmonten deutlich in Führung, nämlich 2:0. Die Treffer erzielte(.) noel Senn (7.) und Laurin Arpagaus (15.). Für Neukirch-Egnach erfolgreich war bis dahin .

William Nägeli sorgte in der 38. Minute für Neukirch-Egnach für den Anschlusstreffer zum 1:2.

In der 42. Minute traf Janis Krebs für Neukirch-Egnach zum 2:2-Ausgleich. Beda Pfeifer erzielte in der 52. Minute den Führungstreffer zum 3:2 für Rotmonten. Kurz vor Schluss, in der 92. Minute, traf Mattias Winteler für Neukirch-Egnach zum 3:3-Ausgleich.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Bei Rotmonten erhielten Jonas Haake (81.) und Sandro Bührer (91.) eine gelbe Karte. Eine Verwarnung gab es für Neukirch-Egnach, nämlich für Remo Fischbacher (78.).

In seiner Gruppe hat Neukirch-Egnach den höchsten Tore-Schnitt pro Spiel. Durchschnittlich trifft die Offensive 2.8 Mal pro Partie.

Das Unentschieden bedeutet für Neukirch-Egnach einen Sprung in der Tabelle.

Zwölf Punkte bedeuten Rang 3.

Das Team verbessert sich um einen Platz.

Neukirch-Egnach hat bisher dreimal gewonnen, einmal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Für Neukirch-Egnach geht es auswärts gegen FC St. Otmar 1b (Platz 7) weiter. Diese Begegnung findet am 29. Oktober statt (17.00 Uhr, Lerchenfeld, St. Gallen).

Das Unentschieden bringt Rotmonten in der Tabelle einen Platz nach vorne. Das Team liegt neu mit zwölf Punkten auf Rang 4. Rotmonten hat bisher dreimal gewonnen, zweimal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Für Rotmonten geht es daheim gegen FC St. Otmar 1b (Platz 7) weiter. Diese Begegnung findet am 2. April statt (12.00 Uhr, Gründenmoos, St. Gallen).

Telegramm: FC Neukirch-Egnach 2 - FC Rotmonten SG 1 3:3 (2:2) - Rietzelg, Neukirch – Tore: 7. Noel Senn 0:1. 15. Laurin Arpagaus 0:2. 38. William Nägeli 1:2. 42. Janis Krebs 2:2. 52. Beda Pfeifer 2:3. 92. Mattias Winteler 3:3. – Neukirch-Egnach: Silvan Kaufmann, Fabio Martino, Remo Fischbacher, Kim Reinhart, Livio Biraghi, Gianluca Bortolin, Kamil Ziltener, Dimitri Vogt, Luca Raile, Janis Krebs, Joël Alt. – Rotmonten: Jonas Germann, Vital Grob, Gabriel De Luca, Nandor Hegedüs, Delio Siegrist, Noel Senn, Nino Quarella, Laurin Arpagaus, Beda Pfeifer, Sandro Bührer, Yacine El Hali. – Verwarnungen: 78. Remo Fischbacher, 81. Jonas Haake, 91. Sandro Bührer.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 4:

Tabelle

Datenstand: 21.10.2022 23:32 Uhr.

