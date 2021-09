4. Liga, Gruppe 7 Tor von Marius Schwabe sichert Ebnat-Kappel das Unentschieden gegen Pfyn 1:1 lautet das Resultat zwischen Pfyn und Ebnat-Kappel. Die Teams teilen sich die Punkte.

(chm)

Die Tore fielen erst in der zweiten Halbzeit. Dominik Rietmann traf in der 51. Minute zum 1:0. Den Ausgleich erzielte Marius Schwabe in der 81. Minute.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Gelbe Karten gab es bei Pfyn für Dennis Gallo (30.) und Remo Bertschinger (61.). Die einzige gelbe Karte bei Ebnat-Kappel erhielt: Yannis Tschumper (64.)

Pfyn liegt in der Tabelle unverändert auf Rang 3. Das Team hat sieben Punkte. Pfyn hat bisher zweimal gewonnen, einmal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Für Pfyn geht es auswärts gegen FC Frauenfeld 3 (Platz 6) weiter. Die Partie findet am 18. September statt (17.00 Uhr, Kleine Allmend, Frauenfeld).

In der Tabelle liegt Ebnat-Kappel weiterhin auf Rang 1. Das Team hat zehn Punkte. Ebnat-Kappel hat bisher dreimal gewonnen, nie verloren und einmal unentschieden gespielt.

Als nächstes tritt Ebnat-Kappel in einem Auswärtsspiel gegen das zweitplatzierte Team FC Kirchberg 1 zum Spitzenduell an. Zu diesem Spiel kommt es am 15. September (20.15 Uhr, Sonnmatt, Kirchberg SG).

Telegramm: FC Pfyn 1 - FC Ebnat-Kappel 1 1:1 (0:0) - Obere Wiide, Pfyn – Tore: 51. Dominik Rietmann 1:0. 81. Marius Schwabe 1:1. – Pfyn: Dimitri Bertschinger, Matthias Blum, Daniel Frei, Silvan Waldvogel, Samuel Aebli, Linus Beerli, Robin Stalder, Dennis Gallo, Gérôme Leupin, Dominik Rietmann, Remo Bertschinger. – Ebnatkappel: Mario Rohner, Yannis Tschumper, Basil Güttinger, Simon Götte, Dominic Aerne, Marco Bleiker, Marlon Figaro, Marco Giger, Jonas Diener, Marius Schwabe, Lukas Romer. – Verwarnungen: 30. Dennis Gallo, 61. Remo Bertschinger, 64. Yannis Tschumper.

Tabelle: 1. FC Ebnat-Kappel 1 4 Spiele/10 Punkte (18:2). 2. FC Kirchberg 1 3/9 (10:4), 3. FC Pfyn 1 4/7 (12:10), 4. FC Bazenheid 2 3/6 (12:9), 5. FC Eschlikon 1 3/3 (8:6), 6. FC Frauenfeld 3 3/3 (7:10), 7. FC Niederstetten 1 3/3 (9:10), 8. FC Wattwil Bunt 1929 2 3/2 (9:14), 9. FC Littenheid 1 3/1 (5:22), 10. FC Wängi 2 3/1 (5:8).

