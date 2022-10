2. Liga, Gruppe 1 Tor von Mario Zivic sichert Au-Berneck 05 das Unentschieden gegen Herisau Im Spiel zwischen Herisau und Au-Berneck 05 gibt es keinen Sieger. Die Teams trennen sich 2:2 unentschieden.

Erst in der Schlussphase holte Au-Berneck 05 einen Rückstand auf und rettete sich noch einen Punkt. Das Skore eröffnete Mario Zivic in der 54. Minute. Er traf für Au-Berneck 05 zum 1:0. Ein Penalty, erfolgreich verwandelt durch Joel Ehrbar, sorgte in der 67 für den Ausgleich für Herisau. Cristian Tolino schoss Herisau in der 80. Minute zur 2:1-Führung. Mario Zivic glich in der 90. Minute für Au-Berneck 05 aus. Es hiess 2:2.

Gelbe Karten gab es bei Herisau für Joel Ehrbar (20.), Nikola Gavrilovic (36.) und Orhan Uemit (58.). Eine Verwarnung gab es für Au-Berneck 05, nämlich für Jaro Böhrer (78.).

Nach dem Unentschieden verliert Herisau einen Platz in der Tabelle und liegt neu mit acht Punkten auf Rang 11. Herisau hat bisher zweimal gewonnen, viermal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel kriegt es Herisau auf fremdem Terrain mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das drittklassierte Team FC Altstätten 1. Zu diesem Spiel kommt es am 23. Oktober (14.30 Uhr, GESA, Altstätten).

Nach dem Unentschieden büsst Au-Berneck 05 in der Tabelle ein und liegt neu mit zehn Punkten auf Rang 7. Das ist eine Verschlechterung um einen Platz. Au-Berneck 05 hat bisher dreimal gewonnen, viermal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Für Au-Berneck 05 geht es daheim gegen FC Ems 1 (Platz 4) weiter. Das Spiel findet am 22. Oktober statt (17.00 Uhr, Degern, Au).

Telegramm: FC Herisau 1 - FC Au-Berneck 05 1 2:2 (0:0) - Ebnet Herisau, Herisau – Tore: 54. Mario Zivic 0:1. 67. Joel Ehrbar (Penalty) 1:1.80. Cristian Tolino 2:1. 90. Mario Zivic 2:2. – Herisau: Philipp Rosenfelder, Orhan Uemit, Janick Huber, Jonas Thönig, Cristian Tolino, Sascha Wyss, Gian Rudolf, Isaac Machado Ramalho, Mattia Sbocchi, Nikola Gavrilovic, Joel Ehrbar. – Au-Berneck 05: Andrin Eugster, Fabio Staudacher, Carlo Lamorte, Raoul Marino, Jaro Böhrer, Mario Zivic, Sarujan Pirabakaran, Fabio Lamorte, Daniele Varano, Jetmir Lakna, Flamur Bojaxhi. – Verwarnungen: 20. Joel Ehrbar, 36. Nikola Gavrilovic, 58. Orhan Uemit, 78. Jaro Böhrer.

