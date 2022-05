Frauen 3. Liga Tor von Marie-Sophie Müller sichert Uzwil das Unentschieden gegen Balzers Das Resultat im Spiel zwischen Uzwil und Balzers lautet 1:1.

Es sollte bis in die Schlussphase dauern, ehe Uzwil das erste Tor der Partie gelang. In der 83. Minute schoss Lena Scheiber das 0:1. Der Ausgleich fiel erst in der Nachspielzeit: Marie-Sophie Müller traf in der 92. Minute für Balzers zum Ausgleich.

Im Spielbericht sind keine Karten verzeichnet.

Das Unentschieden hat für Uzwil nicht gereicht, um das Schlusslicht in der Tabelle abzugeben. Nach 14 Spielen hat das Team fünf Punkte. Uzwil hat bisher einmal gewonnen, elfmal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Uzwil tritt im nächsten Spiel auswärts gegen das Spitzenteam von FC Weinfelden-Bürglen 1 an, das derzeit auf Platz 1 liegt. Das Spiel findet am 8. Mai statt (16.00 Uhr, Güttingersreuti, Weinfelden).

Für Balzers hat sich die Tabellensituation mit dem Unentschieden nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 18 Punkten auf Rang 7. Balzers hat bisher fünfmal gewonnen, siebenmal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Für Balzers geht es daheim gegen FC Münsterlingen-Berg 1 Grp. (Platz 5) weiter. Die Partie findet am 8. Mai statt (14.00 Uhr, Rheinau Balzers, Balzers).

Telegramm: FC Uzwil 2 - FC Balzers 2 Grp. 1:1 (0:0) - Rüti, Henau – Tore: 83. Lena Scheiber 0:1. 92. Marie-Sophie Müller 1:1. – Uzwil: Nicole Grütter, Aylin Gökce, Jana Fässler, Noelia De Martin, Lenja Bernhardsgrütter, Vanessa Moosmann, Lara Stojanovic, Shama Berhe, Marie-Sophie Müller, Luana Specchia, Verona Grabanica. – Balzers: Sabrina Schneider, Viola Grünenfelder, Christina Kanapathippillai, Alina Hasler, Jessica Beck, Lara Heiniger, Stefanie Kanapathippillai, Lorena Heeb, Larissa Frick, Shania Vogt, Leoni Vogt. – Verwarnungen: Keine Karten im Spielbericht.

