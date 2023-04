Frauen 2. Liga Tor von Luana Pfomann sichert Romanshorn das Unentschieden gegen Rapperswil-Jona Im Spiel zwischen Rapperswil-Jona und Romanshorn gibt es keinen Sieger. Die Teams trennen sich 1:1 unentschieden.

(chm)

Erst in den allerletzten Minuten fielen in dieser Partie die Tore. Das 1:0 erzielte Lia Pagotto in der 89. Minute. Nur gerade vier Minuten später (93.) schaffte Romanshorn den Ausgleich, als Luana Pfomann erfolgreich war.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Die einzige gelbe Karte bei Rapperswil-Jona erhielt: Patrizia Altorfer (35.) eine Verwarnung gab es für Romanshorn, nämlich für Luana Pfomann (65.).

In der Abwehr gehört Rapperswil-Jona zu den Besten: Das Team kassiert im Schnitt 1.6 Tore pro Partie (Rang 2).

Keine Änderung in der Tabelle für Rapperswil-Jona: Das Team liegt mit 20 Punkten auf Rang 3. Rapperswil-Jona hat bisher fünfmal gewonnen, dreimal verloren und fünfmal unentschieden gespielt.

Für Rapperswil-Jona geht es auf fremdem Terrain gegen FC Frauenfeld 1 (Platz 7) weiter. Zu diesem Spiel kommt es am 22. April (19.15 Uhr, Kleine Allmend, Frauenfeld).

Nach dem Unentschieden büsst Romanshorn in der Tabelle ein und liegt neu mit 17 Punkten auf Rang 6. Das ist eine Verschlechterung um einen Platz. Romanshorn hat bisher viermal gewonnen, viermal verloren und fünfmal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel kriegt es Romanshorn daheim mit seinem Tabellennachbarn FC Triesen 1 Grp. (Platz 5) zu tun. Zu diesem Spiel kommt es am 22. April (19.15 Uhr, Weitenzelg, Romanshorn).

Telegramm: FC Rapperswil-Jona 2 - FC Romanshorn 1 1:1 (0:0) - Grünfeld, Jona – Tore: 89. Lia Pagotto 1:0. 93. Luana Pfomann 1:1. – Rapperswil-Jona: Kyra Blust, Sari Bürer, Luana Ammann, Alessia Christen, Aurora De Col, Patrizia Altorfer, Damiana Antonazzo, Viola Kohler, Alessia Pignataro, Corina Kämpfer, Lia Pagotto. – Romanshorn: Janine Schindler, Julia Ottenburg, Noemi Locher, Séverine Affentranger, Jessica Lienemann, Gülsah Ayse Demircan, Luana Pfomann, Luana Ullmann, Jacqueline Germann, Sarah Birenstihl, Franziska Sallmann. – Verwarnungen: 35. Patrizia Altorfer, 65. Luana Pfomann.

Alle Spiele dieser Woche in der Frauen 2. Liga:

Tabelle

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 16.04.2023 21:22 Uhr.