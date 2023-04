4. Liga, Gruppe 4 Tor von Lino Kurz sichert Speicher das Unentschieden gegen Rotmonten Das Resultat im Spiel zwischen Rotmonten und Speicher lautet 1:1.

(chm)

In der 19. Minute schoss Laurin Arpagaus das 1:0. Das Tor fiel per Elfmeter. Der Ausgleich fiel erst in der Nachspielzeit: Lino Kurz traf in der 91. Minute für Rotmonten zum Ausgleich.

Im Spiel gab es total sechs Karten. Bei Rotmonten sah Florian Nagel (90.) die rote Karte. Ausserdem gab es bei Rotmonten weitere vier gelbe Karten. Eine Verwarnung gab es für Speicher, nämlich für Marcel Mazenauer (92.).

Keine Änderung in der Tabelle für Rotmonten: Mit 19 Punkten liegt das Team auf Rang 4. Rotmonten hat bisher fünfmal gewonnen, dreimal verloren und viermal unentschieden gespielt.

Auf Rotmonten wartet im nächsten Spiel das fünftplatzierte Team FC Neukirch-Egnach 2, also der Tabellennachbar. Zu diesem Spiel kommt es am 14. Mai (12.00 Uhr, Gründenmoos, St. Gallen).

Für Speicher hat sich die Tabellensituation mit dem Unentschieden nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 26 Punkten auf Rang 2. Speicher hat bisher achtmal gewonnen, zweimal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Als nächstes tritt Speicher zuhause gegen das drittplatzierte Team FC Steinach 2 zum Spitzenduell an. Die Partie findet am 6. Mai statt (18.00 Uhr, Buchen, Speicher).

Telegramm: FC Rotmonten SG 1 - FC Speicher 1 1:1 (1:0) - Gründenmoos, St. Gallen – Tore: 19. Laurin Arpagaus (Penalty) 1:0.91. Lino Kurz 1:1. – Rotmonten: Lars Rüfli, Gilbert Magalhaes, David Jenny, Nandor Hegedüs, Nicolas Welte, Christian Schwendener, Vital Grob, Simone Tolomei, Laurin Arpagaus, Beda Pfeifer, Davide Tolomei. – Speicher: Elias Eccher, Laurin Hofer, Mirco Schrag, Nicolas Lauper, Nils Forestier, Albert Mohn, Kris Kunz, Loris Kunz, Karlo Gavric, Lino Kurz, Moreno Schrag. – Verwarnungen: 51. Nandor Hegedüs, 82. Florian Nagel, 85. Linus Bürgi, 92. Marcel Mazenauer, 93. Simone Tolomei – Ausschluss: 90. Florian Nagel.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 4:

Tabelle

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 01.05.2023 00:32 Uhr.