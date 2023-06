3. Liga, Gruppe 2 Tor von Léonce Birchler sichert Schmerikon das Unentschieden gegen Glarus Sechs Tore sind zwischen Schmerikon und Glarus gefallen. Einen Sieger gab es beim 3:3 jedoch nicht.

(chm)

Beide Teams gingen im Spiel einmal in Führung. Den Ausgleich zum 3:3 schaffte Schmerikon in der 92. Minute.

Schmerikon war zwar zeitweise mit 2:0 (40. Minute) in Führung, doch Glarus holte den Rückstand auf und ging selbst in Führung. Der Ausgleich für Schmerikon zum 3:3 fiel spät durch Léonce Birchler. Er war in der 92. Minute erfolgreich. .

Gelbe Karten gab es bei Schmerikon für Marcel Kluge (50.), Damir Omerasevic (72.) und Samiel Tekle (84.). Bei Glarus erhielten Loris Künzle (81.) und Silas Gabriel (93.) eine gelbe Karte.

Das Unentschieden bedeutet für Schmerikon einen Sprung in der Tabelle.

Das Team liegt mit 16 Punkten auf Rang 10.

Es macht einen Platz gut.

Schmerikon hat bisher fünfmal gewonnen, 14mal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Für Schmerikon ist kein weiteres Spiel mehr angesetzt in diesem Jahr.

Das Unentschieden bringt Glarus in der Tabelle einen Platz nach vorne. Das Team liegt neu mit 24 Punkten auf Rang 7. Glarus hat bisher siebenmal gewonnen, zehnmal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Für Glarus ist auch kein weiteres Spiel mehr angesetzt in diesem Jahr.

Telegramm: FC Schmerikon 1 - FC Glarus 1 3:3 (2:2) - Allmeind Schmerikon, Schmerikon – Tore: 5. Marcel Kluge 1:0. 40. Samiel Tekle 2:0. 45. Lorijan Asani 2:1. 46. Andrea Contardi 2:2. 64. Nico Künzler 2:3. 92. Léonce Birchler 3:3. – Schmerikon: Leonis Sakipi, Devlin Boller, Léonce Birchler, Enes Aydin, Amadeus Domeisen, Onur Pehlivan, Samiel Tekle, Dario Heierli, Rafael Batista de Lemos, Lawen Salih, Marcel Kluge. – Glarus: Rinor Kurtishaj, Patrick Widmer, Senol Kartal, Thomas Heinzer, Juan Manuel Traba Baumgartner, Andrea Contardi, David Dovicak, Romano Böni, Lorijan Asani, Loris Künzle, Onur Kartal. – Verwarnungen: 50. Marcel Kluge, 72. Damir Omerasevic, 81. Loris Künzle, 84. Samiel Tekle, 93. Silas Gabriel.

