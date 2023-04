Frauen 3. Liga Tor von Lena Scheiber sichert Balzers das Unentschieden gegen Wittenbach Je ein Punkt für Balzers und Wittenbach: Die Teams trennen sich 2:2

(chm)

Zweimal legte Wittenbach vor, zweimal glich Balzers aus. So teilten sich die Teams die Punkte.

Das erste Tor der Partie fiel für Wittenbach: Corina Baumann brachte ihre Mannschaft in der 8. Minute 1:0 in Führung. Der Ausgleich für Balzers fiel in der 19. Minute (Lorena Heeb). Das Tor von Nadja Eisenhut in der 58. Minute bedeutete die 2:1-Führung für Wittenbach.

Balzers gelang der Ausgleich in letzter Minute, als Lena Scheiber in der 83. Minute zum 2:2 traf.

Im Spielbericht sind keine Karten verzeichnet.

Mit dem Unentschieden macht Balzers ein Plätze gut in der Tabelle und liegt neu mit zehn Punkten auf Rang 8. Balzers hat bisher zweimal gewonnen, sechsmal verloren und viermal unentschieden gespielt.

Balzers trifft im nächsten Spiel auf fremdem Terrain auf FC Flums-Walenstadt 1 Grp. (Platz 9). Die Teams tragen ein Kellerduell aus. Diese Begegnung findet am 30. April statt (14.00 Uhr, Banau, Flums).

Für Wittenbach hat sich die Tabellensituation mit dem Unentschieden nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit sechs Punkten auf Rang 10. Wittenbach hat bisher einmal gewonnen, neunmal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Wittenbach spielt zum nächsten Mal zuhause gegen FC Rheineck 1 (Platz 7). Zu diesem Spiel kommt es am 29. April (19.15 Uhr, Grüntal Wittenbach, Wittenbach).

Telegramm: FC Balzers 2 Grp. - FC Wittenbach 1 2:2 (1:1) - Rheinau Balzers, Balzers – Tore: 8. Corina Baumann 0:1. 19. Lorena Heeb 1:1. 58. Nadja Eisenhut 1:2. 83. Lena Scheiber 2:2. – Balzers: Barbara Vetsch, Janine Eggenberger, Alina Hasler, Stefanie Kanapathippillai, Larissa Frick, Lara Heiniger, Nina Gassner, Jessica Jayne Schwarzl, Lorena Heeb, Leoni Vogt, Alina Dona. – Wittenbach: Vanessa Gähler, Simona Gahlinger, Noale Minka II, Kristina Blinde, Michelle Waldner, Catiana Zappa, Selina Sutter, Martina Salic, Sarah Jörg, Martina Perret, Nadja Eisenhut. – Verwarnungen: Keine Karten im Spielbericht.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 23.04.2023 23:16 Uhr.