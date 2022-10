3. Liga, Gruppe 2 Tor von Ivan Ivic sichert Diepoldsau-Schmitter das Unentschieden gegen Sargans Im Spiel zwischen Sargans und Diepoldsau-Schmitter gibt es keinen Sieger. Die Teams trennen sich 2:2 unentschieden.

(chm)

Zweimal legte Sargans vor, zweimal glich Diepoldsau-Schmitter aus. So teilten sich die Teams die Punkte.

Das erste Tor der Partie fiel für Sargans: Rahulan Sivalingam brachte seine Mannschaft in der 9. Minute 1:0 in Führung. Der Treffer fiel mittels Penalty. Zum Ausgleich für Diepoldsau-Schmitter traf Hidayet Kandemir in der 32. Minute. Kevin Bigger brachte Sargans 2:1 in Führung (83. Minute). Doch die Führung währte nur kurz. Ivan Ivic sorgte nur fünf Minuten später für den Ausgleich zum 2:2 für Diepoldsau-Schmitter.

Bei Sargans erhielten Sven Mathis (49.) und Fabian Schai (86.) eine gelbe Karte. Bei Diepoldsau-Schmitter erhielten Wilhelm Durot (46.) und Cyril Dietsche (49.) eine gelbe Karte.

Die Tabellensituation hat sich für Sargans nicht verändert. Mit 23 Punkten liegt das Team auf Rang 3. Sargans hat bisher siebenmal gewonnen, einmal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Sargans tritt im nächsten Spiel in einem Auswärtsspiel gegen das Spitzenteam von FC Buchs 1a an, das derzeit auf Platz 1 liegt. Das Spiel findet am 5. November statt (16.00 Uhr, Rheinau Buchs, Buchs).

Für Diepoldsau-Schmitter hat sich die Tabellensituation mit dem Unentschieden nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 20 Punkten auf Rang 4. Diepoldsau-Schmitter hat bisher sechsmal gewonnen, zweimal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel trifft Diepoldsau-Schmitter daheim auf einen auf dem Papier schlechteren Gegner, nämlich auf das elftplatzierte FC Rüthi 1. Zu diesem Spiel kommt es am 5. November (14.00 Uhr, Rheinauen, Diepoldsau).

Telegramm: FC Sargans 1 - FC Diepoldsau-Schmitter 1 2:2 (1:1) - Sportanlage Riet, Sargans – Tore: 9. Rahulan Sivalingam (Penalty) 1:0.32. Hidayet Kandemir 1:1. 83. Kevin Bigger 2:1. 88. Ivan Ivic 2:2. – Sargans: Sandro Walser, Sven Mathis, David Becker, Benjamin Weber, Fabian Schai, Chris Tanner, Kevin Bigger, Rahulan Sivalingam, Manuel Mullis, Marco Giordano, Arlind Berisha. – Diepoldsau: Michael Mäder, Bence Szin, Wilhelm Durot, Ivan Ivic, Kimi Metzler, Hidayet Kandemir, Leandro Aloi, Sandro Sonderegger, Cyril Dietsche, Esmir Shajnoski, Ogün Hot. – Verwarnungen: 46. Wilhelm Durot, 49. Sven Mathis, 49. Cyril Dietsche, 86. Fabian Schai.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 2:

