4. Liga, Gruppe 7 Tor von Iuri Miguel Germano Abilio sichert Wil das Unentschieden gegen Frauenfeld Im Spiel zwischen Frauenfeld und Wil gibt es keinen Sieger. Die Teams trennen sich 1:1 unentschieden.

(chm)

Die Tore fielen erst in der zweiten Halbzeit. Das 1:0 erzielte Hugo Da Silva Fialho in der 71. Minute. Der Ausgleich fiel in den letzten Spielminuten. Iuri Miguel Germano Abilio traf in der 88. Minute für Frauenfeld zum Ausgleich.

Im Spiel gab es total neun Karten. Bei Frauenfeld sah Adrian Alvarez (60.) die rote Karte. Gelbe Karten sahen zudem Benet Uka (8.), Adrian Alvarez (52.) und Luigi Mazzotta (84.). Bei Wil sah Adel Rozajac (93.) die rote Karte. Ausserdem gab es bei Wil weitere vier gelbe Karten.

In der Abwehr gehört Frauenfeld zu den Besten: Total liess das Team 16 Tore in neun Spielen zu. Das entspricht einem Durchschnitt von 1.8 Toren pro Spiel (Rang 3).

Die Tabellensituation hat sich für Frauenfeld nicht verändert. 16 Punkte bedeuten Rang 3. Frauenfeld hat bisher fünfmal gewonnen, dreimal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Frauenfeld spielt zum nächsten Mal in einem Auswärtsspiel gegen FC Uzwil 3 (Platz 5). Das Spiel findet am 1. April statt (17.00 Uhr, Rüti, Henau).

Für Wil hat sich die Tabellensituation mit dem Unentschieden nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 17 Punkten auf Rang 2. Wil hat bisher fünfmal gewonnen, zweimal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Für Wil geht es auf fremdem Terrain gegen FC Weinfelden-Bürglen 1b (Platz 7) weiter. Das Spiel findet am 1. April statt (18.00 Uhr, Güttingersreuti, Weinfelden).

Telegramm: FC Frauenfeld 2a - FC Wil 1900 1 1:1 (0:0) - Kleine Allmend, Frauenfeld – Tore: 71. Hugo Da Silva Fialho 1:0. 88. Iuri Miguel Germano Abilio 1:1. – Frauenfeld: Mathias Kienast, Brendon Zefi, Ledion Jashari, Fernando Jose Alvarez Toro, Fabio Mantineo, Arsim Zuta, Benet Uka, Meris Foco, Davin Steinmann, Adrian Alvarez, Hugo Da Silva Fialho. – Wil: Elvin Balaj, Dennis Räss, Alen Ljaljic, Davide Scarlino, Livio De Giosa, Albin Salihu, Amar Skenderovic, Alessandro Mauriello, Adel Rozajac, Iuri Miguel Germano Abilio, Raoul Matteo Memoli. – Verwarnungen: 8. Benet Uka, 32. Dennis Räss, 52. Adrian Alvarez, 78. Davide Scarlino, 84. Luigi Mazzotta, 84. Rusmir Krizevac, 85. Alen Skrijelj – Ausschlüsse: 60. Adrian Alvarez, 93. Adel Rozajac.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 7:

