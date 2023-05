2. Liga, Gruppe 1 Tor von Dusan Vasic sichert Uzwil das Unentschieden gegen Altstätten Im Spiel zwischen Uzwil und Altstätten hat es zwar viele Tore gegeben, aber keinen Sieger. Die Teams trennten sich 4:4.

Während des ganzen Spiels war Altstätten nie in Rückstand gelegen. In der 90. Minute musste das Team aber doch noch den Ausgleich hinnehmen.

Das erste Tor der Partie erzielte Sahin Irisme für Altstätten. In der 13. Minute traf er zum 1:0. Tobia Walt sorgte in der 19. Spielminute für den Zwei-Tore-Vorsprung (2:0) für Altstätten. Altstätten erhöhte in der 23. Minute seine Führung durch Sahin Irisme weiter auf 3:0. Das Tor war ein Penalty.

Dusan Vasic (44. Minute) liess Uzwil auf 1:3 herankommen. Altstätten erhöhte in der 70. Minute seine Führung nochmals durch Sahin Irisme weiter auf 4:1. Irves Kucani (76. Minute) liess Uzwil auf 2:4 herankommen.

Per Penalty traf Dusan Vasic in der 80. Minute für Uzwil zum Anschlusstreffer (3:.) wiederum Dusan Vasic (90. Minute) glich das Spiel für Uzwil aus.

Im Spiel gab es total elf Karten. Bei Uzwil sah Irves Kucani (92.) die rote Karte. Ausserdem gab es bei Uzwil weitere acht gelbe Karten. Bei Altstätten erhielten Loris Liiro Peluso (52.) und Deniz Mujic (75.) eine gelbe Karte.

Keine Änderung in der Tabelle für Uzwil: Das Team liegt mit 21 Punkten auf Rang 9. Uzwil hat bisher sechsmal gewonnen, neunmal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel kriegt es Uzwil auswärts mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das erstklassierte Team FC Winkeln SG 1. Zu diesem Spiel kommt es am 20. Mai (16.30 Uhr, Gründenmoos, St. Gallen).

Für Altstätten hat sich die Tabellensituation mit dem Unentschieden nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 29 Punkten auf Rang 5. Altstätten hat bisher siebenmal gewonnen, dreimal verloren und achtmal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel kriegt es Altstätten zuhause mit seinem Tabellennachbarn FC Montlingen 1 (Platz 4) zu tun. Zu diesem Spiel kommt es am 21. Mai (14.30 Uhr, GESA, Altstätten).

Telegramm: FC Uzwil 2 - FC Altstätten 1 4:4 (1:3) - Rüti, Henau – Tore: 13. Sahin Irisme 0:1. 19. Tobia Walt 0:2. 23. Sahin Irisme (Penalty) 0:3.44. Dusan Vasic 1:3. 70. Sahin Irisme 1:4. 76. Irves Kucani 2:4. 80. Dusan Vasic (Penalty) 3:4.90. Dusan Vasic 4:4. – Uzwil: Edis Pilica, Fabio Hasler, Andreas Böfer, Nemanja Boskovic, Marko Kartelo, Darko Boskovic, Robert Kocev, Thomas Knöpfel, Nino Cabernard, Irves Kucani, Dusan Vasic. – Altstätten: Mirel Eugster, Simon Lichtenstern, Damian Moser, Simon Eugster, Yanik Lüchinger, Loris Liiro Peluso, Amar Uzunovic, Manuel Stüdli, Tobia Walt, Adis Hujdur, Sahin Irisme. – Verwarnungen: 26. Robert Kocev, 37. Marko Kartelo, 52. Loris Liiro Peluso, 63. Irves Kucani, 66. Andreas Böfer, 70. Thomas Knöpfel, 72. Dusan Vasic, 75. Deniz Mujic, 75. Andrin Scherrer, 77. Nikola Ristic – Ausschluss: 92. Irves Kucani.

