2. Liga, Gruppe 1 Tor von Dusan Vasic sichert Uzwil das Unentschieden gegen Abtwil 1:1 lautet das Resultat zwischen Uzwil und Abtwil. Die Teams teilen sich die Punkte.

(chm)

Erst in den allerletzten Minuten fielen in dieser Partie die Tore. In der 91. Minute schoss Reto Nef das 1:1. Nur gerade zwei Minuten später (93.) schaffte Uzwil den Ausgleich, als Dusan Vasic erfolgreich war.

Bei Uzwil erhielten Andreas Böfer (36.), Fabio Hasler (49.) und Darko Boskovic (67.) eine gelbe Karte. Bei Abtwil erhielten Marc Koller (75.) und Jan Ledergerber (77.) eine gelbe Karte.

Die Tabellensituation hat sich für Uzwil nicht verändert. Das Team liegt mit 23 Punkten auf Rang 9. Uzwil hat bisher sechsmal gewonnen, neunmal verloren und fünfmal unentschieden gespielt.

Uzwil trifft im nächsten Spiel auf fremdem Terrain auf FC St. Margrethen 1 (Platz 12). Die Teams tragen ein Kellerduell aus. Die Partie findet am 3. Juni statt (17.00 Uhr, Rheinau St. Margrethen, St. Margrethen).

Für Abtwil hat sich die Tabellensituation mit dem Unentschieden nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 37 Punkten auf Rang 2. Abtwil hat bisher elfmal gewonnen, fünfmal verloren und viermal unentschieden gespielt.

Für Abtwil geht es daheim gegen FC Montlingen 1 (Platz 7) weiter. Zu diesem Spiel kommt es am 3. Juni (17.00 Uhr, Spiserwies, Abtwil).

Telegramm: FC Uzwil 2 - FC Abtwil-Engelburg 1 1:1 (0:0) - Rüti, Henau – Tore: 91. Reto Nef 0:1. 93. Dusan Vasic 1:1. – Uzwil: Andrin Scherrer, Fabio Hasler, Andreas Böfer, Dejan Misic, Nemanja Boskovic, Aleksander Bojic, Robert Kocev, Darko Boskovic, Irves Kucani, Kostadin Mitrov, Dusan Vasic. – Abtwil: Alexander Stumpf, Elias Reich, Thomas Sturzenegger, Sandro Klarer, Nico Isler, Jan Ledergerber, Marc Koller, Reto Nef, Mattias Gröli, Silvan Spescha, Luca Menet. – Verwarnungen: 36. Andreas Böfer, 49. Fabio Hasler, 67. Darko Boskovic, 75. Marc Koller, 77. Jan Ledergerber.

Alle Spiele dieser Woche in der 2. Liga, Gruppe 1:

Tabelle

