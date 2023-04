3. Liga, Gruppe 4 Tor von Daniel Fäh sichert Toggenburg das Unentschieden gegen Sirnach Im Spiel zwischen Sirnach und Toggenburg hat es zwar viele Tore gegeben, aber keinen Sieger. Die Teams trennten sich 4:4.

Toggenburg ging in der 27. Minute 1:0 in Führung, als Josip Martic ins eigene Tor traf. Den Zwei-Tore-Vorsprung (2:0) für Toggenburg stellte Elias Keller in Minute 31 her. Dalibor Velickovic sorgte in der 46. Minute für Sirnach für den Anschlusstreffer zum 1:2.

Gleichstand stellte Gjef Uka durch seinen Treffer für Sirnach in der 59. Minute her. Das Tor von Jelid Veliu in der 63. Minute bedeutete die 3:2-Führung für Sirnach. Sirnach baute die Führung in der 73. Minute (Labinot Emini) weiter aus (4:2).

Silvio Truniger sorgte in der 86. Minute für Toggenburg für den Anschlusstreffer zum 3:4. Der Ausgleich für Toggenburg fiel in der 90. Minute (Daniel Fäh).

Im Spiel gab es total sechs Karten. Bei Sirnach gab es fünf gelbe Karten. Eine einzige gelbe Karte gab es bei Toggenburg, Gian Andrin Pfister (44.) kassierte sie.

Keine Änderung in der Tabelle für Sirnach: Das Team liegt mit 20 Punkten auf Rang 7. Sirnach hat bisher sechsmal gewonnen, fünfmal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Sirnach spielt zum nächsten Mal auswärts gegen FC Kreuzlingen 2 (Platz 12). Diese Begegnung findet am 23. April statt (14.00 Uhr, Hafenareal, Kreuzlingen).

Toggenburg bleibt trotz dem Unentschieden auf dem ersten Platz. Das Team hat nunmehr 36 Punkte. Toggenburg hat bisher zehnmal gewonnen, nie verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Toggenburg spielt zum nächsten Mal zuhause gegen FC Wängi 1 (Platz 4). Zu diesem Spiel kommt es am 22. April (17.00 Uhr, Breite Bütschwil, Bütschwil).

Telegramm: FC Sirnach 1 - FC Bütschwil 1 4:4 (1:2) - Kett, Sirnach – Tore: 27. Eigentor (Josip Martic) 0:1.31. Elias Keller 0:2. 46. Dalibor Velickovic 1:2. 59. Gjef Uka 2:2. 63. Jelid Veliu 3:2. 73. Labinot Emini 4:2. 86. Silvio Truniger 4:3. 90. Daniel Fäh 4:4. – Sirnach: Josip Martic, Dalibor Velickovic, Hans Meeryl Madio Moreno, Dario Martic, Isak Beka, Samir Dervic, Sandro Spalletta, Safet Etemi, Davor Rados, Jelid Veliu, Labinot Emini. – Buetschwil: Noah Oswald, Pascal Hollenstein, Severin Gübeli, Marko Mikinac, Gian Andrin Pfister, Silvan Forrer, David Birchler, Raphael Fust, Elias Keller, Fabian Brändle, Daniel Fäh. – Verwarnungen: 8. Sandro Spalletta, 26. Dalibor Velickovic, 40. Dario Martic, 44. Gian Andrin Pfister, 47. Jelid Veliu, 50. Hans Meeryl Madio Moreno.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 17.04.2023 00:26 Uhr.