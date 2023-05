2. Liga, Gruppe 2 Tor von Claudio Schmidt sichert Henau das Unentschieden gegen Calcio Henau und Calcio spielen 2:2 und teilen sich somit die Punkte.

(chm)

Zwar lag Calcio während 84 Minuten in Führung - dennoch reichte es lediglich für einen einzigen Punkt.

Durch Tore von Elmedin Pajaziti und Elvir Islami ging Calcio bis in die 36. Spielminute 2:0 in Führung. Allerdings wusste Henau darauf zu reagieren: Zunächst gelang Dario Regazzoni in der 60. Minute der Anschlusstreffer, Claudio Schmidt sorgte schliesslich für den Ausgleich (92.).

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Bei Henau erhielten Joel Weibel (35.) und Manuel Bossart (66.) eine gelbe Karte. Eine Verwarnung gab es für Calcio, nämlich für Alajdin Pajaziti (72.).

Henau hat die zweitbeste Torbilanz der Gruppe. Im Schnitt erzielt das Team 2.2 Tore pro Spiel. Das ist die Bilanz nach 17 Spielen, in denen die Offensive 38 Tore erzielte.

Die Tabellensituation hat sich für Henau nicht verändert. Mit 25 Punkten liegt das Team auf Rang 3. Henau hat bisher sechsmal gewonnen, viermal verloren und siebenmal unentschieden gespielt.

Für Henau geht es auf fremdem Terrain gegen FC Eschenbach 1 (Platz 7) weiter. Zu diesem Spiel kommt es am 14. Mai (16.00 Uhr, Eschewies, Eschenbach).

Das Unentschieden bringt Calcio in der Tabelle einen Platz nach vorne. Das Team liegt neu mit 23 Punkten auf Rang 6. Calcio hat bisher sechsmal gewonnen, sechsmal verloren und fünfmal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel kriegt es Calcio daheim mit seinem Tabellennachbarn FC Bischofszell 1 (Platz 5) zu tun. Zu diesem Spiel kommt es am 13. Mai (16.00 Uhr, Döbeli, Kreuzlingen).

Telegramm: FC Henau 1 - AS Calcio Kreuzlingen 1 2:2 (0:2) - Rüti, Henau – Tore: 8. Elmedin Pajaziti 0:1. 36. Elvir Islami 0:2. 60. Dario Regazzoni 1:2. 92. Claudio Schmidt 2:2. – Henau: Manuel Eberle, Joel Weibel, Claudio Schmidt, Markus Anderes, Patrick Meier, Patrik Marku, Ivan Schwab, Paul Heine, Manuel Bossart, Raul Stillhart, Dario Regazzoni. – Calcio: Bruno Donnici, Blerand Mustafi, Milad Ahadi, Jardel Semeraro Branco, Bleron Arifi, Arlind Bitiqi, Martin Veleslavic, Alajdin Pajaziti, Elvir Islami, Marsello Benic, Elmedin Pajaziti. – Verwarnungen: 35. Joel Weibel, 66. Manuel Bossart, 72. Alajdin Pajaziti.

