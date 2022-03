3. Liga, Gruppe 3 Tor von Ciro Marino sichert Wittenbach das Unentschieden gegen Besa Je ein Punkt für Besa und Wittenbach: Die Teams trennen sich 1:1

(chm)

In der 35. Minute schoss Amel Grbic das 1:0. Der Ausgleich fiel in den letzten Spielminuten. Ciro Marino traf in der 86. Minute für Besa zum Ausgleich.

Im Spiel gab es total sieben Karten. Bei Besa gab es fünf gelbe Karten. Bei Wittenbach erhielten Lukas Hungerbühler (52.) und Ciro Marino (95.) eine gelbe Karte.

Die Tabellensituation bleibt für Besa unverändert. Mit 17 Punkten liegt das Team auf Rang 7. Besa hat bisher fünfmal gewonnen, fünfmal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Für Besa geht es zuhause gegen FC Teufen 1 (Platz 4) weiter. Das Spiel findet am 3. April statt (14.30 Uhr, Stadion Espenmoos, St. Gallen).

Das Unentschieden bringt Wittenbach in der Tabelle einen Platz nach vorne. Das Team liegt neu mit 13 Punkten auf Rang 9. Wittenbach hat bisher viermal gewonnen, siebenmal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Wittenbach trifft im nächsten Spiel in einem Auswärtsspiel auf FC Rorschacherberg 1 (Platz 11). Die Teams tragen ein Kellerduell aus. Zu diesem Spiel kommt es am 2. April (17.00 Uhr, Sportanlage Kellen, Tübach).

Telegramm: FC Besa 1 - FC Wittenbach 1 1:1 (1:0) - Stadion Espenmoos, St. Gallen – Tore: 35. Amel Grbic 1:0. 86. Ciro Marino 1:1. – Besa: Sedin Garic, Zoran Krnjic, Zef Nushi, Ilir Lazraj, Dardan Sevkiu, Lirim Rushiti, Arbnor Morina, Nico Mateo Fernendez, Deniz Sidar Tuncbel, Denis Gomez Rey, Granit Cekaj. – Wittenbach: Luca Brülisauer, Diego Cassani, Dominik Eisenhut, Theo Angehrn, Seyfettin Sinan Akdeniz, Gianni Colonna, Andrin Niederer, Moritz Angehrn, Severin Stricker, Joel Pfister, Lukas Hungerbühler. – Verwarnungen: 40. Denis Gomez Rey, 52. Lukas Hungerbühler, 52. Deniz Sidar Tuncbel, 70. Jozo Vukadin, 86. Granit Cekaj, 93. Zef Nushi, 95. Ciro Marino.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 3:

Tabelle

