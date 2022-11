3. Liga, Gruppe 2 Tor von Benjamin Vogt sichert Balzers das Unentschieden gegen Rebstein Rebstein und Balzers spielen 2:2 und teilen sich somit die Punkte.

(chm)

Zweimal ging Rebstein in Führung. Doch Balzers schaffte jeweils den Ausgleich.

Das erste Tor der Partie fiel für Rebstein: Johannes Hirschbühl brachte seine Mannschaft in der 53. Minute 1:0 in Führung. Gleichstand war in der 67. Minute hergestellt: Raphael Auer traf für Balzers. Das Tor von Andrej Dursun in der 89. Minute bedeutete die 2:1-Führung für Rebstein. Doch die Führung währte nur kurz. Benjamin Vogt sorgte nur fünf Minuten später für den Ausgleich zum 2:2 für Balzers.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Eine einzige gelbe Karte gab es bei Rebstein, Piratheesh Kamalanathan (79.) kassierte sie. Eine einzige gelbe Karte gab es bei Balzers, Fatih Gündogdu (90.) kassierte sie.

Nach dem Unentschieden verliert Rebstein einen Platz in der Tabelle und liegt neu mit 14 Punkten auf Rang 8. Rebstein hat bisher viermal gewonnen, fünfmal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Für Rebstein geht es zuhause gegen FC Uznach 1 (Platz 10) weiter. Die Partie findet am 26. März statt (14.30 Uhr, Birkenau, Rebstein).

Nach dem Unentschieden büsst Balzers in der Tabelle ein und liegt neu mit 14 Punkten auf Rang 7. Das Team verliert damit einen Platz. Balzers hat bisher viermal gewonnen, fünfmal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel kriegt es Balzers auswärts mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das zweitklassierte Team FC Bad Ragaz 1. Die Partie findet am 25. März statt (15.30 Uhr, Ri).

Telegramm: FC Rebstein 1 - FC Balzers 2 2:2 (0:0) - Birkenau, Rebstein – Tore: 53. Johannes Hirschbühl 1:0. 67. Raphael Auer 1:1. 89. Andrej Dursun 2:1. 94. Benjamin Vogt 2:2. – Rebstein: Dominik Roth, Piratheesh Kamalanathan, Emre Kocabas, Johannes Hirschbühl, Nico Dietrich, Simon Schranz, Andrin Cabezas, Joshua Böhrer, Alessandro Gottscher, Valentino Tomasic, Andrej Dursun. – Balzers: Luca Vanoni, Philipp Oberer, Yannick Heeb, Furkan Alkun, Dany Ferreira Eido, Benjamin Vogt, Fatih Gündogdu, Raphael Auer, Noah Miler, Kevin Ferreira Eido, Sandro Wegmann. – Verwarnungen: 79. Piratheesh Kamalanathan, 90. Fatih Gündogdu.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 2:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Ostschweizer Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: Ostschweiz.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 07.11.2022 00:15 Uhr.

Neu auf diesem Portal für Regionalfussball-Fans: «11:11 – die Provinzkick-Show». Jetzt anschauen.