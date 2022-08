3. Liga, Gruppe 4 Tor von Aaron Eberli sichert Münchwilen das Unentschieden gegen Neckertal-Degersheim im Auftaktspiel Neckertal-Degersheim und Münchwilen teilen sich die Punkte im ersten Spiel der neuen Saison. Das Spiel geht 2:2 aus.

(chm)

Das erste Tor der Partie fiel für Neckertal-Degersheim: Matthias Rüegg brachte seine Mannschaft in der 15. Minute 1:0 in Führung. Der Treffer fiel mittels Penalty. Den Zwei-Tore-Vorsprung (2:0) für Neckertal-Degersheim stellte Fabio Pondini in Minute 38 her. Ein Doppelschlag brachte Münchwilen doch noch einen Punkt: Zunächst war Ricardas Baklanovas in der 73. Minute erfolgreich, dann traf Aaron Eberli neun Minuten später zum 2:2.

Gelbe Karten gab es bei Neckertal-Degersheim für Roberto Manzo (63.) und Silvan Looser (89.). Gelbe Karten gab es bei Münchwilen für Lucian Nicola (61.) und Patryk Pioter Walos (70.).

In der Tabelle steht Neckertal-Degersheim nach dem ersten Spiel auf Rang 2. Im nächsten Spiel trifft Neckertal-Degersheim zuhause auf einen auf dem Papier schlechteren Gegner, nämlich auf das zwölftplatzierte SC Berg 1. Die Partie findet am 28. August statt (11.00 Uhr, Oberstufenzentrum, Necker).

Münchwilen liegt nach Spiel 1 auf Rang 1. Münchwilen spielt zum nächsten Mal zuhause gegen FC Kreuzlingen 2 (Platz 4). Das Spiel findet am 27. August statt (18.00 Uhr, Waldegg, Münchwilen).

Telegramm: FC Neckertal-Degersheim 1 - FC Münchwilen 1 2:2 (2:0) - Oberstufenzentrum, Necker – Tore: 15. Matthias Rüegg (Penalty) 1:0.38. Fabio Pondini 2:0. 73. Ricardas Baklanovas 2:1. 82. Aaron Eberli 2:2. – Neckertal: Timo Ebneter, Michael Britt, Sandro Meng, Roberto Manzo, Fabio Pondini, Fabrice Gantenbein, Silvan Looser, Julian Frischknecht, Dimitri Büchler, Matthias Rüegg, Noah Jäger. – Münchwilen: Michele Rocco, Tiago Alves Rodrigues, Sinisa Tosic, Daniel Ricardo dos Santos Dias, Lucian Nicola, Fabian Kappeler, Gentrim Bytyqi, Gionata Valentino, Patryk Pioter Walos, Colin Keller, Aaron Eberli. – Verwarnungen: 61. Lucian Nicola, 63. Roberto Manzo, 70. Patryk Pioter Walos, 89. Silvan Looser.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 4:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Ostschweizer Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: St. Gallen/Gossau/Rorschach, Thurgau, Wil, Toggenburg, Appenzellerland, Werdenberg/Obertoggenburg oder Rheintal.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 20.08.2022 16:27 Uhr.