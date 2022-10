Frauen 2. Liga Toggenburg siegt 5:2 im Showdown gegen Uzwil Toggenburg setzt seine Siegesserie auch gegen Uzwil fort. Das 5:2 auswärts am Sonntag bedeutet bereits den siebten Vollerfolg in Serie.

Uzwil erzielte den ersten Treffer der Partie. Durch Maura Giulia Pala ging das Team in der 11. Minute in Führung. Gleichstand war in der 15. Minute hergestellt: Sévérine Münger traf für Toggenburg.

Danach drehte Toggenburg auf. Das Team schoss ab der 21. Minute noch vier weitere Tore, während Uzwil ein Tor gelang (zum 2:5 (86. Minute)). Der Endstand lautete 5:2.

Die Torschützinnen für Toggenburg waren: Sévérine Münger (2 Treffer), Maurine Gübeli (1 Treffer), Arta Mustafi (1 Treffer) und Alexandra Brändle (1 Treffer). Einzige Torschützin für Uzwil war: Maura Giulia Pala (2 Treffer).

Im Spiel gab es nur eine einzige Karte: Valerie Kern von Toggenburg erhielt in der 72. Minute die gelbe Karte.

Dass Toggenburg viele Tore schiesst, kommt häufig vor. In seinen sieben Spielen hat Toggenburg durchschnittlich 4.6 Treffer pro Partie erzielt. Das Team hat die beste Offensive der Gruppe. Die Abwehr belegt Rang 2 mit durchschnittlich 1.4 zugelassenen Toren pro Spiel.

Toggenburg behauptet sich mit dem Sieg an der Tabellenspitze. Die Mannschaft steht nach sieben Spielen bei 21 Punkten. Toggenburg feiert mit dem Sieg gegen Uzwil bereits den siebten Sieg der Saison. Das Team hat dreimal zuhause und viermal auswärts gewonnen. Verloren hat das Team noch nie.

Toggenburg bestreitet als nächstes zuhause das Spitzenspiel gegen das drittplatzierte Team FC Rapperswil-Jona 2. Das Spiel findet am 16. Oktober statt (11.00 Uhr, Breite Bütschwil, Bütschwil).

Nach der Niederlage büsst Uzwil zwei Plätze in der Tabelle ein. Neu steht das Team mit zehn Punkten auf Rang 4. Uzwil hat bisher dreimal gewonnen, zweimal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Als nächstes trifft Uzwil in einem Auswärtsspiel mit FC Weinfelden-Berg 1 Grp. (Platz 10) auf ein schlechterklassiertes Team. Das Spiel findet am 16. Oktober statt (11.00 Uhr, Güttingersreuti, Weinfelden).

Telegramm: FC Uzwil 1 - FF Toggenburg 1 Grp. 2:5 (1:2) - Rüti, Henau – Tore: 11. Maura Giulia Pala 1:0. 15. Sévérine Münger 1:1. 21. Sévérine Münger 1:2. 54. Arta Mustafi 1:3. 66. Alexandra Brändle 1:4. 70. Maurine Gübeli (Penalty) 1:5.86. Maura Giulia Pala 2:5. – Uzwil: Laura Egli, Luana Curaba, Marina Egli, Jara Bollhalder, Jana Fässler, Clarissa Jung, Fabienne Gämperle, Kaj Affolter, Stefanie Lämmler, Romyna Wirth, Maura Giulia Pala. – Buetschwil: Michaela Clerc, Samira Heeb, Anuschka Salzmann, Maurine Gübeli, Valerie Kern, Sévérine Münger, Melanie Thalmann, Maurine Schnyder, Marina Oberholzer, Alexandra Brändle, Corinna Hasler. – Verwarnungen: 72. Valerie Kern.

Datenstand: 10.10.2022 02:47 Uhr.

