Frauen 3. Liga Toggenburg setzt Siegesserie auch gegen Wittenbach fort Toggenburg setzt seine Siegesserie auch gegen Wittenbach fort. Das 0:1 auswärts am Samstag bedeutet bereits den dritten Vollerfolg in Serie.

(chm)

Zu keinem Zeitpunkt des Spiels war ein Team mit mehr als einem Tor Abstand in Vorsprung. Der Siegestreffer für Toggenburg fiel in der [[meta.time_gwg]]. Minute durch [[goal_gwg[0].scorer]].

Doch von vorne: Gleichstand stellte Dominique Gähwiler durch ihren Treffer für Kirchberg in der 10. Minute her. Gleichstand (0:0) hiess es wieder in der 17. Minute, als Nadine Stäbler für Kirchberg traf. Dominique Gähwiler glich in der 24. Minute für Kirchberg aus. Es hiess 0:0. Michelle Waldner traf in der 27. Minute. Es war die Führung zum 1:0 für Wittenbach. Marina Egli erzielte in der 40. Minute den Führungstreffer zum 1:0 für Kirchberg. Die gleiche Marina Egli war auch gleich für den Führungstreffer zum 1:0 für Kirchberg verantwortlich. Sie traf erneut in der 50. Spielminute. Nochmals Dominique Gähwiler traf in der 70. Minute. Es war die Führung zum 1:0 für Kirchberg. In der 78. Minute gelang Chantal Breitenmoser der Führungstreffer zum 1:0 für Kirchberg. Chantal Breitenmoser war auch gleich für die 1:0-Führung (82. Minute) für Kirchberg verantwortlich.

Wittenbach führte das Spiel mit 55 Minuten insgesamt länger an als das Siegerteam Toggenburg, das lediglich acht vorne lag. 27 Minuten stand das Spiel unentschieden.

Im Spielbericht sind keine Karten verzeichnet.

Toggenburg spielte in der Abwehr bisher immer grundsolide: Durchschnittlich lässt das Team nur 1.1 Treffer zu pro Spiel. Statistisch gesehen hat das Team sogar die beste Defensive der Gruppe. Der Sturm belegt mit 55 erzielten Toren Rang 2.

Zahlreiche Gegentore sind für Wittenbach ein relativ häufiges Phänomen. Die total 56 Gegentore in 17 Spielen bedeuten einen Schnitt von 2.9 Toren pro Match (Rang 9).

Toggenburg verteidigt mit dem Sieg seine Tabellenführung. Das Team hat nach 19 Spielen 44 Punkte auf dem Konto. Toggenburg hat bisher 14mal gewonnen, einmal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel trifft Toggenburg zuhause auf einen auf dem Papier schlechteren Gegner, nämlich auf das neuntplatzierte FC Flums-Walenstadt 1 Grp. Diese Begegnung findet am 3. Juni statt (19.00 Uhr, Sonnmatt, Kirchberg SG).

Für Wittenbach hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit sechs Punkten auf Rang 10. Wittenbach hat bisher einmal gewonnen, 13mal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Wittenbach trifft im nächsten Spiel auswärts auf FC Flums-Walenstadt 1 Grp. (Platz 9). Die Teams tragen ein Kellerduell aus. Die Partie findet am 11. Juni statt (14.00 Uhr, Banau, Flums).

Telegramm: FC Wittenbach 1 - FF Toggenburg 2 Grp. 1:8 (1:0) - Grüntal Wittenbach, Wittenbach – Tore: 10. Dominique Gähwiler 0:0. 17. Nadine Stäbler 0:0. 24. Dominique Gähwiler 0:0. 27. Michelle Waldner 1:0. 40. Marina Egli 1:0. 50. Marina Egli 1:0. 70. Dominique Gähwiler 1:0. 78. Chantal Breitenmoser 1:0. 82. Chantal Breitenmoser 1:0. – Wittenbach: Vanessa Gähler, Simona Gahlinger, Michelle Waldner, Modeste Wohnrau, Robine Baumann, Noale Minka II, Olivia Hubmann, Catiana Zappa, Abiramy Jaganathan, Martina Perret, Sarah Kressibucher. – Toggenburg: Lena Senn, Nina Rusch, Bettina Kropf, Jasmin Keller, Ramona Keller, Chiara Sennhauser, Marina Egli, Nadine Stäbler, Dominique Gähwiler, Laura Egli, Céline Keller. – Verwarnungen: Keine Karten im Spielbericht.

Alle Spiele dieser Woche in der Frauen 3. Liga:

Tabelle

