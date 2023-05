Frauen 2. Liga Toggenburg setzt Siegesserie auch gegen Rapperswil-Jona fort – Siegtreffer durch Arta Mustafi Toggenburg setzt seine Siegesserie auch gegen Rapperswil-Jona fort. Das 2:1 auswärts am Sonntag bedeutet bereits den dritten Vollerfolg in Serie.

Der Siegtreffer für Toggenburg gelang Arta Mustafi in der 47. Minute. In der 25. Minute hatte Marina Oberholzer Toggenburg in Führung gebracht. Der Ausgleich für Rapperswil-Jona fiel in der 26. Minute durch Tuana Ongunyurt.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Bei Toggenburg sah Corinna Hasler (76.) die rote Karte. Gelb erhielt Marina Oberholzer (23.). Eine Verwarnung gab es für Rapperswil-Jona, nämlich für Camy Nyffeler (76.).

In seiner Gruppe hat Toggenburg den höchsten Tore-Schnitt pro Spiel. Im Schnitt erzielt das Team 3.3 Tore pro Spiel. Das ist die Bilanz nach 18 Spielen, in denen die Offensive 60 Tore erzielte.

Keine Änderung in der Tabelle für Toggenburg: 39 Punkte bedeuten Rang 2. Toggenburg hat bisher 13mal gewonnen und fünfmal verloren.

Toggenburg spielt zum nächsten Mal in einem Heimspiel gegen FC Triesen 1 Grp. (Platz 4). Zu diesem Spiel kommt es am 29. Mai (11.00 Uhr, Breite Bütschwil, Bütschwil).

Mit der Niederlage rückt Rapperswil-Jona in der Tabelle einen Platz nach hinten. Das Team belegt mit 23 Punkten neu Platz 7. Rapperswil-Jona hat bisher sechsmal gewonnen, sechsmal verloren und fünfmal unentschieden gespielt.

Rapperswil-Jona spielt zum nächsten Mal auf fremdem Terrain gegen FC Weinfelden-Berg 1 Grp. (Platz 11). Diese Begegnung findet am 29. Mai statt (11.00 Uhr, Güttingersreuti, Weinfelden).

Telegramm: FC Rapperswil-Jona 2 - FF Toggenburg 1 Grp. 1:2 (1:1) - Grünfeld, Jona – Tore: 25. Marina Oberholzer 0:1. 26. Tuana Ongunyurt 1:1. 47. Arta Mustafi 1:2. – Rapperswil-Jona: Kyra Blust, Laura Marchionna, Alessia Christen, Damiana Antonazzo, Jasmin Siegenthaler, Sari Bürer, Patrizia Altorfer, Viola Kohler, Lorena Dörig, Lia Pagotto, Tuana Ongunyurt. – Buetschwil: Bernadette Hangartner, Samira Heeb, Anuschka Salzmann, Valerie Kern, Sévérine Münger, Maurine Gübeli, Melanie Thalmann, Maurine Schnyder, Nicole Scherrer, Arta Mustafi, Marina Oberholzer. – Verwarnungen: 23. Marina Oberholzer, 76. Camy Nyffeler – Ausschluss: 76. Corinna Hasler.

