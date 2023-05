3. Liga, Gruppe 4 Toggenburg bezwingt Neckertal-Degersheim – Später Siegtreffer Toggenburg gewinnt am Samstag zuhause gegen Neckertal-Degersheim 2:1.

(chm)

Zunächst musste Toggenburg einen Rückstand hinnehmen: In der 10. Minute traf Julian Frischknecht für Neckertal-Degersheim zum 1:0. Durch zwei Tore innerhalb von 14 Minuten schaffte Toggenburg aber die Wende. Zuerst erzielte Fabian Brändle (67.) den Ausgleich. Elias Keller schoss kurz darauf das Siegtor zum 2:1 für Toggenburg.

Neckertal-Degersheim kassierte vier gelbe Karten. Keine einzige Karte erhielt Toggenburg.

In der Gruppe ist Toggenburg in der Defensive wie auch in der Offensive Spitze. Das Team schiesst am meisten Tore und kassiert die wenigsten. Total schoss das Team 50 Tore in 16 Spielen. Das entspricht einem Durchschnitt von 2.9 Toren pro Spiel.

Toggenburg verteidigt mit dem Sieg seine Tabellenführung. Die Mannschaft steht nach 17 Spielen bei 43 Punkten. Für Toggenburg ist es der zweite Sieg in Serie.

Im nächsten Spiel trifft Toggenburg auswärts auf einen auf dem Papier schlechteren Gegner, nämlich auf das neuntplatzierte SC Berg 1. Die Partie findet am 14. Mai statt (15.00 Uhr, Meienägger, Berg).

Für Neckertal-Degersheim hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 23 Punkten auf Rang 6. Neckertal-Degersheim hat bisher siebenmal gewonnen, siebenmal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Neckertal-Degersheim spielt in der nächsten Partie in einem Heimspiel gegen einen nominell schwächeren Gegner: FC Kreuzlingen 2 (Rang 12). Die Partie findet am 14. Mai statt (10.30 Uhr, Oberstufenzentrum, Necker).

Telegramm: FC Bütschwil 1 - FC Neckertal-Degersheim 1 2:1 (0:1) - Breite Bütschwil, Bütschwil – Tore: 10. Julian Frischknecht 0:1. 67. Fabian Brändle 1:1. 81. Elias Keller 2:1. – Buetschwil: Noah Oswald, Kevin Roos, Pascal Hollenstein, Gian Andrin Pfister, Silvan Forrer, David Birchler, Severin Gübeli, Elias Keller, Fabian Brändle, Raphael Fust, Daniel Fäh. – Neckertal: Timo Ebneter, Dominik Rodriguez Lopez, Nico Meng, Matthias Rüegg, Benjamin Gübeli, Roberto Manzo, Ron Lieberherr, Silvan Looser, Sandro Lehmann, Patrick Tanner, Fabio Pondini. – Verwarnungen: 14. Nico Meng, 68. Julian Frischknecht, 86. Florentino Martinez Temprana, 90. Marino Burtscher.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 4:

Tabelle

