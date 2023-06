4. Liga, Gruppe 6 Tobel-Affeltrangen verliert gegen Seriensieger Frauenfeld Frauenfeld reiht Sieg an Sieg: Gegen Tobel-Affeltrangen hat das Team am Donnerstag bereits den dritten Sieg in Folge feiern können. Das Resultat lautete 4:0

(chm)

Leonit Ahmeti erzielte in der 14. Minute den Führungstreffer zum 1:0 für Frauenfeld. Mit seinem Tor in der 63. Minute brachte Entoni Uka Frauenfeld mit zwei Treffern 2:0 in Führung. Frauenfeld erhöhte in der 84. Minute seine Führung durch Johanes Uka weiter auf 3:0. Den tormässigen Schlusspunkt setzte Kristian Uka in der 91. Minute, als er für Frauenfeld zum 4:0 traf.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Bei Frauenfeld erhielten Daniell Zefi (29.), Fabian Berisha (48.) und Glorian Uka (70.) eine gelbe Karte. Tobel-Affeltrangen behielt eine reine Weste: Es gab keine einzige Karte gegen das Team.

Die Offensive von Frauenfeld hat bislang häufig überzeugt: In 18 Spielen hat sie total 64 Tore erzielt, was einem Schnitt von 3.6 Toren pro Partie entspricht. Das Team hat die zweitbeste Offensive der Gruppe. Die Defensive belegt Rang 5 mit durchschnittlich 1.7 zugelassenen Toren pro Spiel.

Frauenfeld machte dank dem Sieg einen Sprung in der Tabelle um zwei Plätze und liegt neu mit 37 Punkten auf Rang 2. Frauenfeld hat bisher zwölfmal gewonnen, fünfmal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Für Frauenfeld ist kein weiteres Spiel mehr angesetzt in diesem Jahr.

Nach der Niederlage büsst Tobel-Affeltrangen einen Platz in der Tabelle ein. Neu steht das Team mit 35 Punkten auf Rang 4. Tobel-Affeltrangen hat bisher zehnmal gewonnen, dreimal verloren und fünfmal unentschieden gespielt.

Für Tobel-Affeltrangen ist ebenfalls kein weiteres Spiel mehr angesetzt in diesem Jahr.

Telegramm: FC Frauenfeld 2b - FC Tobel-Affeltrangen 1946 2 4:0 (1:0) - Kleine Allmend, Frauenfeld – Tore: 14. Leonit Ahmeti 1:0. 63. Entoni Uka 2:0. 84. Johanes Uka 3:0. 91. Kristian Uka 4:0. – Frauenfeld: Milan Herich, Entoni Uka, David Nuaj, Fabian Berisha, Glorian Uka, Domenik Balabani, Daniell Zefi, Nikolla Gegaj, Vlonjat Ferataj, Leonit Ahmeti, Meris Foco. – Tobel-Affeltrangen 2: Janosch Diggelmann, Alessio Iantosca, Jonas Imhof, Joao leon Schwarz, Cyrill Högger, Patrick Vetter, Kevin Omondi, Stefan Petrovic, Roger Fuchs, Marco Niederer, Matthieu Rocheteau. – Verwarnungen: 29. Daniell Zefi, 48. Fabian Berisha, 70. Glorian Uka.

