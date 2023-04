2. Liga, Gruppe 2 Tobel-Affeltrangen und Henau spielen Remis Im Spiel zwischen Tobel-Affeltrangen und Henau gibt es keinen Sieger. Die Teams trennen sich 1:1 unentschieden.

Das erste Tor der Partie fiel bereits in der Startphase: Niels Flück traf in der 5. Minute zum 1:0. Den Ausgleich erzielte Viznu Easwaralingam in der 22. Minute.

Bei Henau erhielten Remo Dal Molin (18.), Markus Anderes (23.) und David Marku (77.) eine gelbe Karte. Eine einzige gelbe Karte gab es bei Tobel-Affeltrangen, Jan Eisenring (65.) kassierte sie.

Tobel-Affeltrangen rückt mit dem Unentschieden in der Tabelle nach vorne:

Mit elf Punkten liegt das Team auf Rang 9.

Das Team verbessert sich um einen Platz.

Tobel-Affeltrangen hat bisher dreimal gewonnen, achtmal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Für Tobel-Affeltrangen geht es in einem Auswärtsspiel gegen FC Eschenbach 1 (Platz 7) weiter. Diese Begegnung findet am 16. April statt (16.00 Uhr, Eschewies, Eschenbach).

Für Henau hat sich die Tabellensituation mit dem Unentschieden nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 22 Punkten auf Rang 3. Henau hat bisher sechsmal gewonnen, dreimal verloren und viermal unentschieden gespielt.

Henau spielt zum nächsten Mal in einem Heimspiel gegen FC Steinach 1 (Platz 8). Das Spiel findet am 16. April statt (15.00 Uhr, Rüti, Henau).

Telegramm: FC Tobel-Affeltrangen 1946 1 - FC Henau 1 1:1 (1:1) - Breite Tobel, Tobel – Tore: 5. Niels Flück 1:0. 22. Viznu Easwaralingam 1:1. – Tobel-Affeltrangen 1: Luca Barberi, Dario Loser, Timo Wagner, Reto Rieser, Sascha Manz, Aleksandar lapcevic, Nico Manz, Dylan Obermayer, Jan Eisenring, Sebastian Buhl, Niels Flück. – Henau: Manuel Eberle, Joel Weibel, David Marku, Markus Anderes, Renato Hungerbühler, Remo Dal Molin, Ivan Schwab, Paul Heine, Raul Stillhart, Viznu Easwaralingam, Dario Regazzoni. – Verwarnungen: 18. Remo Dal Molin, 23. Markus Anderes, 65. Jan Eisenring, 77. David Marku.

Alle Spiele dieser Woche in der 2. Liga, Gruppe 2:

Tabelle

