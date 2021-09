3. Liga, Gruppe 4 Tobel-Affeltrangen setzt Siegesserie auch gegen Wil fort Tobel-Affeltrangen setzt seine Siegesserie auch gegen Wil fort. Das 4:0 auswärts am Samstag bedeutet bereits den dritten Vollerfolg in Folge.

(chm)

Marco Kramer traf in der 8. Minute. Es war die Führung zum 1:0 für Tobel-Affeltrangen. Den Zwei-Tore-Vorsprung (2:0) für Tobel-Affeltrangen stellte Jan Eisenring in Minute 12 her. Niels Flück baute in der 56. Minute die Führung für Tobel-Affeltrangen weiter aus (3:0). Jan Eisenring schoss das 4:0 (71. Minute) für Tobel-Affeltrangen und setzte damit den tormässigen Schlusspunkt der Partie.

Gelbe Karten gab es bei Wil für Daniele Colangelo (69.), Daniel Widmer (72.) und Alen Skrijelj (75.). Gelbe Karten gab es bei Tobel-Affeltrangen für Noah Wider (72.) und Marco Kramer (73.).

In der Tabelle verbessert sich Tobel-Affeltrangen von Rang 2 auf 1. Das Team hat neun Punkte. Tobel-Affeltrangen hat bisher immer gewonnen, nämlich dreimal.

Tobel-Affeltrangen spielt in der nächsten Partie auswärts gegen einen nominell schwächeren Gegner: FC Frauenfeld 2 (Rang 7). Die Partie findet am 11. September statt (18.00 Uhr, Kleine Allmend, Frauenfeld).

In der Tabelle liegt Wil weiterhin auf Rang 9. Das Team hat einen Punkt. Wil hat bisher noch nie gewonnen. Einmal spielte das Team unentschieden. Zwei Spiele gingen verloren.

Auf Wil wartet im nächsten Spiel in einem Auswärtsspiel das achtplatzierte Team FC Kreuzlingen 2, also der Tabellennachbar. Zu diesem Spiel kommt es am 12. September (14.00 Uhr, Hafenareal, Kreuzlingen).

Telegramm: FC Wil 1900 1 - FC Tobel-Affeltrangen 1946 1 0:4 (0:2) - Bergholz, Wil – Tore: 8. Marco Kramer 0:1. 12. Jan Eisenring 0:2. 56. Niels Flück 0:3. 71. Jan Eisenring 0:4. – Wil: Elvin Balaj, Cornelius Dillinger, Fehmi Haziraj, Joel Bamert, Daniel Widmer, Dario Caccialupi, Alen Skrijelj, Amar Skenderovic, Samuel Grossmann, Florin Schälchli, Robin Klingler. – Tobel-Affeltrangen 1: Luca Barberi, Dario Loser, Bjarne Kämpf, Nico Manz, Jeremy Egger, Aleksandar lapcevic, Jan Eisenring, Valerio Castellana, Marco Kramer, Noah Wider, Niels Flück. – Verwarnungen: 69. Daniele Colangelo, 72. Daniel Widmer, 72. Noah Wider, 73. Marco Kramer, 75. Alen Skrijelj.

Alle Spiele des Tages in der 3. Liga, Gruppe 4: SC Aadorf 1 - FC Romanshorn 2 2:1, FC Wängi 1 - FC Frauenfeld 2 3:2, FC Wil 1900 1 - FC Tobel-Affeltrangen 1946 1 0:4

Tabelle: 1. FC Tobel-Affeltrangen 1946 1 3 Spiele/9 Punkte (10:2). 2. SC Aadorf 1 3/9 (8:3), 3. FC Wängi 1 3/7 (4:2), 4. FC Tägerwilen 1 2/6 (7:2), 5. FC Münsterlingen 1 3/4 (8:6), 6. FC Dussnang 1 2/3 (2:1), 7. FC Frauenfeld 2 3/3 (6:5), 8. FC Kreuzlingen 2 3/3 (4:9), 9. FC Wil 1900 1 3/1 (3:11), 10. FC Romanshorn 2 3/1 (1:3), 11. FC Münchwilen 1 2/0 (2:6), 12. FC Neukirch-Egnach 1 2/0 (3:8).

Mehr Details zum Spiel und zur 3. Liga, Gruppe 4 finden Sie auf der Website des OFV. Zurück zur regionalen Übersicht: St. Gallen/Gossau/Rorschach, Thurgau, Wil, Toggenburg, Appenzellerland, Werdenberg/Obertoggenburg oder Rheintal.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 05.09.2021 00:31 Uhr.