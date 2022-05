3. Liga, Gruppe 4 Tobel-Affeltrangen setzt Siegesserie auch gegen Dussnang fort Tobel-Affeltrangen setzt seine Siegesserie auch gegen Dussnang fort. Das 5:1 zuhause am Samstag bedeutet bereits den neunten Vollerfolg in Serie.

(chm)

Dussnang erzielte den ersten Treffer der Partie. Durch Lars Stauffacher ging das Team in der 3. Minute in Führung. Gleichstand stellte Rafael Oliveira Pais durch seinen Treffer für Tobel-Affeltrangen in der 35. Minute her.

Danach drehte Tobel-Affeltrangen auf. Das Team schoss ab der 45. Minute noch vier weitere Tore, während Dussnang kein Tore mehr gelang. Der Endstand lautete 5:1.

Die Torschützen für Tobel-Affeltrangen waren: Rafael Oliveira Pais, Nino Di Bella, Niels Flück, Nico Manz und Gregory Zweifel. Einziger Torschütze für Dussnang war: Lars Stauffacher (1 Treffer).

Gelbe Karten gab es bei Tobel-Affeltrangen für Reto Rieser (44.) und Mino Fasel (50.). Gelbe Karten gab es bei Dussnang für Fabian Huldi (43.) und Nico Bucher (62.).

Mit einem Gegentore-Schnitt von 0.8 hat die Abwehr von Tobel-Affeltrangen ihre Qualitäten in den bisherigen Spielen schon vermehrt unter Beweis gestellt. Statistisch gesehen hat das Team sogar die beste Defensive der Gruppe. Die Offensive belegt mit 52 geschossenen Toren Rang 2.

Unverändert liegt Tobel-Affeltrangen nach dem Sieg an der Tabellenspitze. Das Team hat nach 20 Spielen 58 Punkte auf dem Konto. Für Tobel-Affeltrangen ist es der neunte Sieg in Serie.

Als nächstes tritt Tobel-Affeltrangen in einem Auswärtsspiel gegen das drittplatzierte Team FC Wängi 1 zum Spitzenduell an. Die Partie findet am 6. Juni statt (16.00 Uhr, Grosswies, Wängi).

Für Dussnang hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 26 Punkten auf Rang 5. Dussnang hat bisher siebenmal gewonnen, zehnmal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Für Dussnang geht es zuhause gegen FC Kreuzlingen 2 (Platz 8) weiter. Zu diesem Spiel kommt es am 6. Juni (16.00 Uhr, Sonnenhof, Dussnang).

Telegramm: FC Tobel-Affeltrangen 1946 1 - FC Dussnang 1 5:1 (2:1) - Breite Tobel, Tobel – Tore: 3. Lars Stauffacher 0:1. 35. Rafael Oliveira Pais 1:1. 45. Niels Flück 2:1. 81. Nico Manz 3:1. 83. Gregory Zweifel 4:1. 88. Nino Di Bella 5:1. – Tobel-Affeltrangen 1: Lars Meienberger, Mino Fasel, Timo Wagner, Reto Rieser, Nico Manz, Niels Flück, Aleksandar lapcevic, Jan Eisenring, Rafael Oliveira Pais, Noah Wider, Marco Kramer. – Dussnang: Pascal Krucker, Joel Brühwiler, Mario Leutenegger, Tobias Schnell, Robin Früh, Patrick Wagner, Nico Bucher, Fabrice Kern, Valentin Traxler, Fabian Huldi, Lars Stauffacher. – Verwarnungen: 43. Fabian Huldi, 44. Reto Rieser, 50. Mino Fasel, 62. Nico Bucher.

