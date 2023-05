2. Liga, Gruppe 2 Tobel-Affeltrangen gewinnt klar gegen Bischofszell Tobel-Affeltrangen behielt im Spiel gegen Bischofszell am Sonntag zuhause das bessere Ende für sich und siegte 3:0.

(chm)

Sämtliche drei Tore für Tobel-Affeltrangen fielen in nur 21 Minuten: Das Tor von Levin Rogg in der 3. Minute bedeutete die 1:0-Führung für Tobel-Affeltrangen. Den Zwei-Tore-Vorsprung (2:0) für Tobel-Affeltrangen stellte Sebastian Buhl in Minute 9 her. Das letzte Tor der Partie erzielte Rafael Oliveira Pais, der in der 24. Minute die Führung für Tobel-Affeltrangen auf 3:0 ausbaute.

Bei Bischofszell sah Benjamin Weber (87.) die rote Karte. Gelbe Karten sahen zudem Benjamin Weber (15.) und Thilo Knellwolf (45.). Eine Verwarnung gab es für Tobel-Affeltrangen, nämlich für Emmanuel Makia (78.).

Die Tabellensituation hat sich für Tobel-Affeltrangen nicht verändert. Mit 17 Punkten liegt das Team auf Rang 11. Tobel-Affeltrangen hat bisher fünfmal gewonnen, zwölfmal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel kriegt es Tobel-Affeltrangen auf fremdem Terrain mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das drittklassierte Team AS Calcio Kreuzlingen 1. Die Partie findet am 29. Mai statt (14.00 Uhr, Döbeli, Kreuzlingen).

Nach der Niederlage büsst Bischofszell einen Platz in der Tabelle ein. Neu steht das Team mit 23 Punkten auf Rang 8. Für Bischofszell war es bereits die zweite Niederlage in Serie.

Bischofszell spielt zum nächsten Mal daheim gegen FC Steinach 1 (Platz 10). Zu diesem Spiel kommt es am 29. Mai (15.00 Uhr, Bruggfeld, Bischofszell).

Telegramm: FC Tobel-Affeltrangen 1946 1 - FC Bischofszell 1 3:0 (3:0) - Breite Tobel, Tobel – Tore: 3. Levin Rogg 1:0. 9. Sebastian Buhl 2:0. 24. Rafael Oliveira Pais 3:0. – Tobel-Affeltrangen 1: Luca Barberi, Dario Loser, Timo Wagner, Mino Fasel, Bjarne Kämpf, Sascha Manz, Rafael Oliveira Pais, Reto Rieser, Noah Wider, Levin Rogg, Sebastian Buhl. – Bischo: Levin Spring, Liridon Ajrizi, Nemanja Kostic, Nicolas Spiegel, Timo Brüschweiler, Lukas Vallone, Florian Eggenberger, Samuel Weber, Aldin Mujkanovic, Lars Musa, Thilo Knellwolf. – Verwarnungen: 15. Benjamin Weber, 45. Thilo Knellwolf, 78. Emmanuel Makia – Ausschluss: 87. Benjamin Weber.

Alle Spiele dieser Woche in der 2. Liga, Gruppe 2:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Ostschweizer Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: Ostschweiz.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 23.05.2023 21:25 Uhr.