3. Liga, Gruppe 4 Tobel-Affeltrangen entscheidet Spitzenduell gegen Neukirch-Egnach für sich – Später Siegtreffer Tobel-Affeltrangen reiht Sieg an Sieg: Gegen Neukirch-Egnach hat das Team am Samstag bereits den siebten Sieg in Folge feiern können. Das Resultat lautete 2:1

Tobel-Affeltrangen geriet zunächst in Rückstand, als Rico Ziegler in der 25. Minute die zwischenzeitliche Führung für Neukirch-Egnach gelang. In der 54. Minute glich Tobel-Affeltrangen jedoch aus und ging in der 85. Minute in Führung. Torschützen waren Gregory Zweifel und Reto Rieser.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Bei Neukirch-Egnach erhielten Silvan Oswald (22.), Lirim Mazreku (64.) und Loris Schwitzer (67.) eine gelbe Karte. Keine einzige Karte erhielt Tobel-Affeltrangen.

In seiner Gruppe hat Tobel-Affeltrangen den höchsten Tore-Schnitt pro Spiel. Die total 44 Tore in 18 Spielen bedeuten einen Schnitt von 2.4 Toren pro Match. In der Abwehr ist Tobel-Affeltrangen sogar Leader: Kein Team kassiert weniger Tore. Durchschnittlich muss die Defensive 0.8 Tore pro Partie hinnehmen (Rang 1).

Mit dem Sieg hält Tobel-Affeltrangen seine Position an der Tabellenspitze. Die Mannschaft steht nach 18 Spielen bei 52 Punkten. Für Tobel-Affeltrangen ist es der siebte Sieg in Serie.

Im nächsten Spiel trifft Tobel-Affeltrangen auswärts auf einen auf dem Papier schlechteren Gegner, nämlich auf das neuntplatzierte FC Romanshorn 2. Die Partie findet am 21. Mai statt (17.00 Uhr, Weitenzelg, Romanshorn).

Für Neukirch-Egnach hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 28 Punkten auf Rang 3. Neukirch-Egnach hat bisher neunmal gewonnen, achtmal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Für Neukirch-Egnach geht es in einem Heimspiel gegen FC Kreuzlingen 2 (Platz 8) weiter. Zu diesem Spiel kommt es am 21. Mai (18.00 Uhr, Rietzelg, Neukirch).

Telegramm: FC Tobel-Affeltrangen 1946 1 - FC Neukirch-Egnach 1 2:1 (0:1) - Breite Tobel, Tobel – Tore: 25. Rico Ziegler 0:1. 54. Gregory Zweifel 1:1. 85. Reto Rieser 2:1. – Tobel-Affeltrangen 1: Luca Barberi, Mino Fasel, Timo Wagner, Reto Rieser, Nico Manz, Gregory Zweifel, Aleksandar lapcevic, Valerio Castellana, Jan Eisenring, Noah Wider, Marco Kramer. – Neukirch-Egnach: Raphael Fässler, Noah Altherr, Andrin Moser, Ivan Breitenmoser, Adriano Martino, Silvan Oswald, Ricardo Daniel Oliveira Pinhal, Loris Schwitzer, Marco Vogt, Pascal Allenspach, Rico Ziegler. – Verwarnungen: 22. Silvan Oswald, 64. Lirim Mazreku, 67. Loris Schwitzer.

