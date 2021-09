Frauen 2. Liga Thusis-Cazis setzt Siegesserie auch gegen Ebnat-Kappel fort Thusis-Cazis setzt seine Siegesserie auch gegen Ebnat-Kappel fort. Das 3:0 zuhause am Samstag bedeutet bereits den vierten Vollerfolg in Folge.

(chm)

Laura Pinto Martins brachte Thusis-Cazis 1:0 in Führung (4. Minute). Den Zwei-Tore-Vorsprung (2:0) für Thusis-Cazis stellte Ella Fontana in Minute 37 her. Das letzte Tor der Partie erzielte Annaleah Kressig, die in der 87. Minute die Führung für Thusis-Cazis auf 3:0 ausbaute.

Im Spielbericht sind keine Karten verzeichnet.

Dass Thusis-Cazis viele Tore schiesst, kommt häufig vor. In seinen vier Spielen hat Thusis-Cazis durchschnittlich 2.5 Treffer pro Partie erzielt. Das Team hat die zweitbeste Offensive der Gruppe. Die Abwehr belegt Rang 1 mit durchschnittlich 0.2 zugelassenen Toren pro Spiel.

In der Tabelle verbessert sich Thusis-Cazis von Rang 3 auf 1. Das Team hat zwölf Punkte. Thusis-Cazis feiert mit dem Sieg gegen Ebnat-Kappel bereits den vierten Sieg der Saison. Das Team hat zweimal zuhause und zweimal auswärts gewonnen. Verloren hat das Team noch nie.

Thusis-Cazis spielt zum nächsten Mal auswärts gegen FC Triesen 1 Grp. (Platz 4). Das Spiel findet am 2. Oktober statt (18.15 Uhr, Blumenau, Triesen).

Für Ebnat-Kappel hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit sieben Punkten auf Rang 5. Ebnat-Kappel hat bisher zweimal gewonnen, zweimal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel kriegt es Ebnat-Kappel in einem Heimspiel mit seinem Tabellennachbarn FC Triesen 1 Grp. (Platz 4) zu tun. Das Spiel findet am 10. Oktober statt (11.00 Uhr, Untersand, Ebnat).

Telegramm: FC Thusis - Cazis 1 - FC Ebnat-Kappel 1 3:0 (2:0) - St. Martin, Cazis – Tore: 4. Laura Pinto Martins 1:0. 37. Ella Fontana 2:0. 87. Annaleah Kressig 3:0. – ThusisCazis: Monika Feltscher, Celina Müller, Sina Casanova, Selina Benz, Melina Baumberger, Natalie Schumacher, Annaleah Kressig, Andrea Sanchez Murcia, Sarina Jenny, Ella Fontana, Laura Pinto Martins. – Ebnatkappel: Noemi Strasser, Lara Gabathuler, Norin Walt, Leandra Aerne, Anja Forrer, Sina Tschumper, Rahel Abderhalden, Mara Walt, Patricia Forrer, Flavia Schaufelberger, Martina Horvat. – Verwarnungen: Keine Karten im Spielbericht.

Alle Spiele des Tages in der Frauen 2. Liga: FC Thusis - Cazis 1 - FC Ebnat-Kappel 1 3:0, FC Romanshorn 1 - FC Widnau 1 2:1

Tabelle: 1. FC Thusis - Cazis 1 4 Spiele/12 Punkte (10:1). 2. FC Widnau 1 5/10 (17:7), 3. FC Uzwil 1 3/9 (7:2), 4. FC Triesen 1 Grp. 4/9 (9:8), 5. FC Ebnat-Kappel 1 5/7 (11:11), 6. FC Romanshorn 1 5/7 (8:9), 7. FC Au-Berneck 05 1 4/4 (10:8), 8. FC Bütschwil 1 Grp. 4/3 (8:8), 9. FC Rapperswil-Jona 2 3/2 (2:4), 10. FC Linth-Schwanden 1 Grp. 3/0 (2:15), 11. FC Ems 1 Grp. 4/0 (2:13).

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 26.09.2021 00:17 Uhr.