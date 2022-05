Frauen 2. Liga Thusis/Cazis holt sich drei Punkte gegen Uzwil Thusis/Cazis behielt im Spiel gegen Uzwil am Samstag zuhause das bessere Ende für sich und siegte 3:1.

(chm)

Das erste Tor der Partie erzielte Selina Benz für Thusis/Cazis. In der 19. Minute traf sie zum 1:0. In der 29. Minute baute Melanie Schneller den Vorsprung für Thusis/Cazis auf zwei Tore aus (2:0). Der Anschlusstreffer für Uzwil zum 1:2 kam in der 38. Minute. Verantwortlich dafür war Sarah Moser. Das letzte Tor der Partie fiel in der 80. Minute, als Melanie Schneller für Thusis/Cazis auf 3:1 erhöhte.

Im Spiel gab es nur eine einzige Karte: Luana Curaba von Uzwil erhielt in der 84. Minute die gelbe Karte.

Die Offensive von Thusis/Cazis hat bislang häufig überzeugt: In 18 Spielen hat sie total 49 Tore erzielt, was einem Schnitt von 2.7 Toren pro Partie entspricht. Das Team hat die zweitbeste Offensive der Gruppe. Die Verteidigung belegt Rang 1 mit durchschnittlich 0.7 zugelassenen Toren pro Spiel.

In der Regel kassiert Uzwil nicht so viele Tore wie gegen Thusis/Cazis. Das Team kassiert im Schnitt 1.4 Tore pro Partie (Rang 3).

Die Tabellensituation bleibt für Thusis/Cazis unverändert. Das Team liegt mit 39 Punkten auf Rang 2. Thusis/Cazis hat bisher zwölfmal gewonnen, dreimal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel trifft Thusis/Cazis auswärts auf einen auf dem Papier schlechteren Gegner, nämlich auf das elftplatzierte FC Linth-Schwanden 1 Grp. Zu diesem Spiel kommt es am 6. Juni (11.00 Uhr, Allmeind Niederurnen, Niederurnen).

Für Uzwil hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 26 Punkten auf Rang 6. Uzwil hat bisher achtmal gewonnen, siebenmal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Für Uzwil geht es zuhause gegen FC Rapperswil-Jona 2 (Platz 8) weiter. Zu diesem Spiel kommt es am Dienstag (31. Mai) (20.00 Uhr, Rüti, Henau).

Telegramm: FC Thusis/Cazis 1 - FC Uzwil 1 3:1 (2:1) - St. Martin, Cazis – Tore: 19. Selina Benz 1:0. 29. Melanie Schneller 2:0. 38. Sarah Moser 2:1. 80. Melanie Schneller 3:1. – Thusis/Cazis: Monika Feltscher, Celina Müller, Sina Casanova, Selina Benz, Melina Baumberger, Natalie Schumacher, Viviana Hossmann, Andrea Sanchez Murcia, Laura Pinto Martins, Melanie Schneller, Ella Fontana. – Uzwil: Laura Egli, Olivia Grosset Grange, Luana Curaba, Sarah Moser, Lina Widmer, Sina Wohlgenannt, Silja Weibel, Alexandra Regius, Marina Egli, Andrea Nägele, Stefanie Lämmler. – Verwarnungen: 84. Luana Curaba.

Alle Spiele dieser Woche in der Frauen 2. Liga:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Ostschweizer Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: St. Gallen/Gossau/Rorschach, Thurgau, Wil, Toggenburg, Appenzellerland, Werdenberg/Obertoggenburg oder Rheintal.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 29.05.2022 00:57 Uhr.